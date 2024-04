Angelica Moser sens dessus-dessous lors d'une compétition à Saint-Gall en février dernier. Image: KEYSTONE

Cette perchiste suisse ne se déplace plus sans ce petit objet

Angelica Moser s'est dotée d'une puce traceuse qu'elle place dans ses bagages et qui lui est devenue indispensable.

Perdre son matériel est la hantise de toutes les stars du sport qui se déplacent à travers le monde pour y disputer des compétitions. Les tennismen craignent que les compagnies aériennes n'égarent leurs raquettes, les golfeurs prient pour retrouver leurs clubs après une escale et les perchistes attendent avec fébrilité leurs gaules dans l'aire d'arrivée. La saison dernière, Angelica Moser racontait dans Le Quotidien Jurassien cette fois où elle avait vu son étui de perches posé sur le tarmac alors qu'elle était déjà dans l'avion pour la Finlande, ou cette autre fois où son matériel était resté en rade alors qu'elle voyageait aux Etats-Unis pour les Mondiaux.

Pour voyager plus sereinement, l'athlète du LC Zürich a pris la décision de se doter d'un petit gadget qui est devenu un outil indispensable: un «AirTag». En Français: une puce traceuse. Elle le glisse dans ses bagages et peut ainsi littéralement suivre son précieux matériel à la trace (les perchistes voyagent en général avec une dizaine des ces longs tubes, de sorte à pouvoir utiliser la perche adéquate selon les conditions).

«Désormais, en tout temps, 24h sur 24, je sais exactement où se trouvent mes perches» Angelica Moser

Comment ça marche?

L'AirTag est un petit objet développé par Apple. Il ne coûte pas très cher (le site Galaxus le vend par exemple 33.50 francs suisses pièce) et sa taille est à peu près celle d'une pièce de cinq francs. «Les capteurs se connectent via Bluetooth aux dispositifs Apple choisis afin de pouvoir les localiser en tout temps, renseigne le Journal de Québec. Si le AirTag est placé dans la doublure de la valise par exemple, vous pourrez vérifier sa position à la sortie de l’avion grâce à la connexion Bluetooth établie au préalable.»

L'appareil se glisse dans n'importe quel bagage et peut ensuite être localisé sur son smartphone. Image: galaxus

Les perchistes peuvent ainsi s'avoir d'un coup d'oeil où se trouvent leurs outils de travail et réagir immédiatement dans le cas où ceux-ci n'auraient pas été acheminés comme prévu.

C'est ce qu'avait fait Angelica Moser en 2022. La résidente de Courrendlin (JU) s'était aperçue que ses gaules étaient restées en rade à Amsterdam, d'où elle s'était envolée pour les Mondiaux d'Eugène, aux Etats-Unis. «Ma maman est allée les chercher, les a amenées en voiture jusqu’à Francfort, où elles ont été prises en charge par Nicole Büchler: premier vol jusqu’à Toronto, second vol jusqu’à Seattle et, enfin, trajet en voiture jusqu’à Eugene. Mais elles sont arrivées à temps, et j’ai pu sauter!», a-t-elle relaté dans les colonnes du Quotidien Jurassien.

Solidarité entre athlètes

Sandi Morris avait eu moins de chance en 2018. Le sac contenant les perches de la vice-championne olympique avait été perdu par les responsables des bagages de l’aéroport parisien Roissy-Charles-de-Gaulle.

Deux ans plus tôt, soit en 2016, c'est le champion olympique qui avait débarqué au meeting de Lausanne sans son précieux matériel. «Je crois que mes perches sont à Paris. Elles ont encore quelques heures pour trouver le chemin de Lausanne. Sinon, j'en ai en réserve à Leverkusen et je peux me les faire envoyer», avait déclaré Shawn Barber, fataliste.

Théoriquement, il est bien sûr possible de se faire prêter des gaules par des concurrents. Cela se produit même souvent. Mais ce n'est vraiment pas le meilleur moyen d'aborder une grande compétition.

«Il nous arrive à tous de nous retrouver à un meeting sans notre matériel. Mais ce n'est pas facile de sauter avec les perches d'un autre, aussi bien techniquement que psychologiquement» Shawn Barber dans La Tribune de Genève en 2016

Tous les athlètes n'utilisent pas le même matériel. «Le recordman du monde Armand Duplantis saute par exemple avec une perche en fibre de verre, quand Chris Nilsen s'envole grâce à un engin en carbone de couleur noire», renseigne France Info. Les tailles de perches varient elles aussi. «On choisit la longueur en fonction de son gabarit. Il n'y a pas de règle, on peut sauter haut avec des petites ou des grandes perches», souligne une athlète.

Sur France TV, Valentin Lavillenie (le frère cadet de Renaud) se souvient de la fois où, aux Pays-Bas, il n'a jamais récupéré ses gaules. «On m'en a prêté mais je saute avec les perches les plus petites du circuit. Il y avait un monde d'écart et ça m'a mis dedans.» Le Français a décidé de faire comme Angelica Moser. Son outil de géolocalisation ne quitte désormais plus ses affaires.