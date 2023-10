La confrontation entre Logan Paul et Dillon Danis a tourné au ridicule. Image: kestone

Le combat tant attendu d’un influenceur a fait pschitt

Logan Paul, le youtubeur aux 23 millions d'abonnés, a remporté ce week-end son combat contre Dillon Danis, spécialiste de MMA et de jiu-jitsu brésilien. Plus que l'aspect sportif, on retiendra surtout le piètre spectacle proposé par les deux hommes, sur et en dehors du ring. Très loin de ce que l'on qualifie habituellement de «noble art».

Plus de «Sport»

L'influenceur Logan Paul et son adversaire Dillon Danis se cherchaient depuis quelques semaines, ce qui ne présageait rien de bon. Avant même leur rencontre, les deux hommes s'étaient invectivés sur les réseaux. Avec, à chaque fois, des attaques personnelles de bas niveau.

Logan Paul en sang avant de monter sur le ring

La relation s'est durcie, quand, lors de la conférence de presse organisée en marge du combat vendredi dernier, nos deux protagonistes ont eu une violente explication. Après plusieurs minutes à s'échanger des noms d'oiseaux, ils se sont levés pour, le pensait-on alors, une «courtoise» poignée de main. Il n'en était rien.

Dans un élan inexplicable, Paul balança une bouteille en direction de son futur adversaire, qui ne tarda pas à répondre par un énergique «coup de micro» porté au visage. Résultat: un influenceur en sang. Véritable querelle ou simple coup médiatique, avant un combat co-organisé par DAZN, devant les 21 000 spectateurs de la Manchester Arena et les millions, partout dans le monde, en pay-per-view? À vous d'en juger.

Une parodie de combat

Dans une enceinte bondée samedi, Dillon Danis, proche de Conor McGregor, a d’abord refusé le combat, en s’allongeant au sol.

Le ridicule a atteint son comble à la sixième reprise, quand Logan Paul, plus à son aise sur le ring, a envoyé son adversaire au tapis. Rancunier, Danis s’est vite relevé pour laisser éclater sa haine. Ce qui, inévitablement, créa une bagarre générale, entre les staffs des deux combattants et les membres de la sécurité.

Après plusieurs minutes de chaos, le calme est revenu, et c’est bien Logan Paul qui a été déclaré vainqueur, sur disqualification de Dillon Danis.

À lire: les confidences d'un boxeur emblématique «J'ai été très impressionné par Poutine»: Klitschko se confie

Logan Paul, pas le seul influenceur au programme

Ce Paul vs Danis n'était pas considéré comme le main event de la soirée. Et pour cause, un combat, plus attendu encore, opposait Tommy Fury, demi-frère du grand Tyson, à KSI, autre youtubeur à succès, accessoirement rappeur.

Tommy Fury, connu pour avoir déjà affronté un influenceur, en l'occurence Jake Paul, le frère de Logan, a donc remis ça, ce week-end du côté de Manchester. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette confrontation en six rounds ne restera pas dans les annales de la boxe. Peut-être est-ce ce qui arrive, quand on permet à des «amateurs» de se produire comme s'il s'agissait de Manny Pacquiao ou de Floyd Mayweather.

En prime, KSI - battu sur décision majoritaire - n'a pas accepté sa défaite. Le britannique a évoqué un «vol»: il a très clairement fait comprendre que la victoire de Fury était due à son statut, celui de boxeur professionnel.

Encore un pré-fight houleux

La conférence de presse impliquant Fury et KSI a, elle aussi, dégénéré, le second comparant la scène à un véritable «cirque». Entre insultes et jets de bouteilles, on ne peut pas vraiment dire que le calme régnait.

Dans la famille Fury, John, le père, s'est lui aussi fait remarquer. Non pas pour son exemplarité, mais bien pour ses coups de poing dévastateurs, contre une cloison en plexiglas... Tout cela devant les caméras de DAZN, qui n'en ratent jamais une miette.

La boxe a-t-elle vraiment besoin de ça?

Le noble art, affaibli ces dernières années par de nombreux scandales, notamment des enquêtes pour corruption, est souvent perçu de manière négative par les non-pratiquants. En cause, sa dangerosité.

Est-il contraint de miser sur les influenceurs pour redorer son image? Pas sûr...

Le triste spectacle proposé ce week-end dans la ville de Manchester projette une ombre ce sport, qui pourtant, mérite tellement mieux. Ces événements privés, qui échappent aux instances, placent le show et l'argent avant la performance sportive, et discréditent la pratique de nombreux boxeurs.

Peut-être préférerions-nous voir tout ce joli monde sur un ring de catch, là où le spectacle est véritablement considéré comme un art.