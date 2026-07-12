Murat Yakin avant le quart de finale Argentine-Suisse. Image: www.imago-images.de

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Il manque toujours un exploit à Murat Yakin

Le sélectionneur de la Nati a échoué à vaincre l'Argentine en quart de finale du Mondial et court toujours après une victoire de référence. A l'heure des éloges, voici un regard plus nuancé sur son bilan.

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Il n'y a jamais de demi-mesure avec Murat Yakin. Soit il est encensé, comme lors des grands tournois où il parvient presque toujours à tirer le meilleur de ses joueurs, soit il est pointé du doigt quand la Nati déraille quelque peu lors des éliminatoires de l'Euro ou se retrouve reléguée en Ligue des nations.



Au sortir de cette Coupe du monde, Yakin sera à nouveau couvert d'éloges. A juste titre. La Suisse a enfin retrouvé les quarts de finale de la Coupe du monde, une première depuis 1954. Elle a aussi gagné deux rencontres à élimination directe, alors que son dernier succès dans un match couperet de Coupe du monde remontait à 1938. Le bilan est indéniablement positif.

A propos de la campagne de 1938 ⬇️ La Nati attendait ça depuis son exploit contre l'Allemagne nazie

Une autre lecture, à froid, appelle cependant à davantage de retenue. Certes, la Nati a réalisé un parcours historique outre-Atlantique. Mais celui-ci mérite d'être replacé dans son contexte.

Ce Mondial à 48 équipes présentait pour la première fois des seizièmes de finale, lors desquels la Suisse était donnée favorite contre l'Algérie. Elle avait ensuite toutes ses chances lors du huitième de finale soporifique contre une Colombie décrite comme un épouvantail, mais qui n'a en réalité inscrit que deux buts lors de ses quatre derniers matchs. Elle ne figure pas non plus dans le Top 10 mondial.

Finalement, une évidence s'impose: la Nati de Murat Yakin a encore flanché face à un grand nom du football. Quart de finale 2026 contre l'Argentine. Quart de finale 2024 contre l'Angleterre. Huitième de finale 2022 contre le Portugal. A cela s'ajoute une défaite contre le Brésil en phase de groupes au Qatar.

Hormis face aux Lusitaniens, la Suisse est souvent passée proche de l'exploit. Mais il a toujours manqué ce petit quelque chose, et Yakin court encore après une première victoire de référence à l'Euro ou au Mondial. Les succès contre l'Algérie et la Colombie, tout comme celui contre une équipe d'Italie apathique à l'Euro 2024, incapable de sortir proprement de son camp, ne sauraient être qualifiés de tels. Soit dit en passant, la Squadra Azzurra était encore absente de cette Coupe du monde.

Murat Yakin peut bien sûr se targuer d'avoir battu l'Espagne et le Portugal en Ligue des nations lors de ses débuts à la tête de la Nati. Mais cela reste la Ligue des nations, une compétition où Vladimir Petkovic avait fait mieux en conduisant la Suisse au Final Four. Lui peut d'ailleurs se prévaloir d'un exploit majuscule: ce huitième de finale inoubliable contre la France à l'Euro 2020.

Yakin attend-il toujours sa victoire de référence? Oui Non Voter Au total, 12 personnes ont participé à ce sondage.

Il ne s'agit pas ici de dénigrer ce que réalise Murat Yakin. Seulement de nuancer un peu le tableau, à l'heure où l'engouement autour de lui est de nouveau immense. Il était présenté ici et là comme le plus grand sélectionneur de l'histoire de la Suisse après le match contre la Colombie. Son groupe était vu comme capable de gagner la Coupe du monde. On criait au génie comme à l'Euro 2024. Or un constat demeure: Yakin n'a encore jamais battu un cador du football mondial quand cela compte véritablement.

En fait, son équipe est peut-être tout simplement à sa place. A sa place lorsqu'elle démontre sa régularité en phase finale, mais échoue toujours de peu contre un géant. A sa place aussi lorsqu'elle rencontre des difficultés en éliminatoires ou en Ligue des nations, et que le sélectionneur devient alors l'homme à abattre. Tâchons de ne pas l'oublier, dans les bons comme dans les mauvais moments.