Paris-Roubaix: un favori s'impose, un Suisse monte sur le podium

De son côté, Stefan Küng a fait la course dans le groupe de tête jusqu'à 30 km de l'arrivée. Mais il n'a pu suivre van Baarle quand celui-ci s'est échappé pour rejoindre le trio de tête Matej Mohoric, Yves Lampaert et l'étonnant Belge Tom Devrient. En terminant 3e à 1'47 du vainqueur du jour, le Thurgovien a toutefois fêté son meilleur résultat dans une grande classique . Il est le premier Suisse sur le podium depuis Fabian Cancellara, vainqueur en 2013.

Le derby de Lisbonne se tient ce dimanche (21h30) mais Sporting-Benfica, ce n'est plus le derby qui oppose jeunes et stars, riches et pauvres, petits et grands. La preuve.

C'est le choc de la 30e journée de championnat au Portugal. Le 2e (Sporting) reçoit le 3e (Benfica) avec l'obligation de l'emporter afin de ne pas se faire davantage distancer par le FC Porto qui, avec six points d'avance sur Sporting, semble bien parti pour remporter son 30e titre national.