Ce coureur pro a été pris la main dans la remorque

Felix Gross (UAE) en avait marre de pédaler.

Soyons honnêtes, on a déjà tous eu envie de s'accrocher à un véhicule qui nous double alors qu'on est dans le dur sur son vélo. Eh bien, Felix Gross l'a fait. Il a saisi l'arrière d'un camion et s'est tranquillement laissé glisser sur l'asphalte lors d'un entraînement. Le problème, c'est que c'est un coureur professionnel de la prestigieuse équipe UAE et, pire encore, qu'un autre coureur a filmé la scène.

C'est son compatriote Tim Torn Teutenberg, pensionnaire de la Leopard TOGT Pro Cycling en 2023 et futur coureur de la Lidl-Trek Development Team, qui a immortalisé le moment. Résultat: la vidéo s'est retrouvée sur les réseaux sociaux et le pauvre Felix Gross s'est fait enguirlander par son patron.

«C'est une attitude inacceptable et lamentable», a tonné Matxin Fernandez, le manager sportif d'UAE.

C'était l'une des dernières fois que l'on voyait Felix Gross avec un maillot de l'équipe UAE Team Emirates sur les épaules. Non pas parce qu'il s'est fait virer, mais parce que début novembre, le Bavarois de 25 ans s'est engagé pour la saison prochaine avec la formation Rad-Net Osswald. «Cela n'excuse toutefois pas son geste, qui est regrettable», a tenu à préciser Matxin Fernandez.

Nul doute que le manager sportif d'UAE ne va pas regretter le départ de Felix Gross, lequel se concentrera probablement sur la piste en prévision des Jeux olympiques de Paris.