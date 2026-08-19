Nathalie Bex après sa victoire au sprint sur la course féminine des Championnats de Belgique de gravel. Image: www.imago-images.de

Une mauvaise blague belge entache les Championnats de cyclisme

Nathalie Bex est devenue dimanche championne de Belgique de gravel, alors que plusieurs de ses concurrentes l’accusent d’avoir coupé le parcours.



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C’est une victoire qui aurait dû faire parler d’elle pour de toutes autres raisons, tant le sacre de Nathalie Bex, dimanche aux Championnats de Belgique de gravel, constitue une jolie surprise. A 28 ans, la coureuse n’avait encore jamais levé les bras au cours de sa carrière.

Mais son succès se retrouve entaché d’une polémique. En effet, Bex est accusée par ses principales concurrentes, Loes Sels et Marthe Truyen, respectivement deuxième et troisième de la course, d’avoir coupé le parcours de l'épreuve. Elle aurait été distancée du groupe de tête avant de réapparaître de manière aussi soudaine qu’inattendue à la première place provisoire, indique l’agence de presse belge Belga.

Nathalie Bex et son nouveau maillot de championne de Belgique. Image: www.imago-images.de

Sels et Truyen sont ensuite revenues sur Bex, mais elles ont été battues au sprint, d’où leur amertume à l’arrivée.

Si elles n’accusent pas leur adversaire de tricherie, estimant que la nouvelle championne de Belgique n’a fait que suivre les motos de l’organisation, fautives sur ce coup, elles regrettent qu’elle n’ait pas été disqualifiée et que leur réclamation n’ait pas abouti, alors que le règlement insiste sur le fait que chaque concurrente doit connaître le parcours et s’assurer de le respecter.

Nathalie Bex, originaire de la province du Limbourg, n’a visiblement pas apprécié que sa victoire soit remise en question. «Je trouve cela un peu antisportif», a-t-elle déclaré à Sporza au sujet des contestations de ses adversaires.

«Je ne vais pas dire que cela gâche ma journée, mais je trouve cela vraiment dommage. S'il avait été possible de prouver noir sur blanc que j'avais commis une faute, je ne serais pas montée sur la plus haute marche du podium.»

Une histoire digne d’une mauvaise blague belge.

(roc)