beau temps26°
DE | FR
burger
Sport
Cyclisme

Polémique aux Championnats de Belgique de gravel

Belgian Gravel Championships 2026 GROBBENDONK, BELGIUM - AUGUST 16: Bex Nathalie pictured during the 2026 Belgian Gravel Championships on August 16, 2026 in Grobbendonk, Belgium, 16/08/2026 Grobbendon ...
Nathalie Bex après sa victoire au sprint sur la course féminine des Championnats de Belgique de gravel.Image: www.imago-images.de

Une mauvaise blague belge entache les Championnats de cyclisme

Nathalie Bex est devenue dimanche championne de Belgique de gravel, alors que plusieurs de ses concurrentes l’accusent d’avoir coupé le parcours.
19.08.2026, 11:5519.08.2026, 11:55

C’est une victoire qui aurait dû faire parler d’elle pour de toutes autres raisons, tant le sacre de Nathalie Bex, dimanche aux Championnats de Belgique de gravel, constitue une jolie surprise. A 28 ans, la coureuse n’avait encore jamais levé les bras au cours de sa carrière.

Mais son succès se retrouve entaché d’une polémique. En effet, Bex est accusée par ses principales concurrentes, Loes Sels et Marthe Truyen, respectivement deuxième et troisième de la course, d’avoir coupé le parcours de l'épreuve. Elle aurait été distancée du groupe de tête avant de réapparaître de manière aussi soudaine qu’inattendue à la première place provisoire, indique l’agence de presse belge Belga.

Belgian Nathalie Bex pictured with the tricolore jersey on the podium after the elite race at the Belgian Gravel Championships, Sunday 16 August 2026 in Grobbendonk. ELIASxROM PUBLICATIONxNOTxINxBELxF ...
Nathalie Bex et son nouveau maillot de championne de Belgique.Image: www.imago-images.de

Sels et Truyen sont ensuite revenues sur Bex, mais elles ont été battues au sprint, d’où leur amertume à l’arrivée.

Si elles n’accusent pas leur adversaire de tricherie, estimant que la nouvelle championne de Belgique n’a fait que suivre les motos de l’organisation, fautives sur ce coup, elles regrettent qu’elle n’ait pas été disqualifiée et que leur réclamation n’ait pas abouti, alors que le règlement insiste sur le fait que chaque concurrente doit connaître le parcours et s’assurer de le respecter.

On a trouvé le challenge ultime pour Pogacar
On a trouvé le challenge ultime pour Pogacar

Nathalie Bex, originaire de la province du Limbourg, n’a visiblement pas apprécié que sa victoire soit remise en question. «Je trouve cela un peu antisportif», a-t-elle déclaré à Sporza au sujet des contestations de ses adversaires.

«Je ne vais pas dire que cela gâche ma journée, mais je trouve cela vraiment dommage. S'il avait été possible de prouver noir sur blanc que j'avais commis une faute, je ne serais pas montée sur la plus haute marche du podium.»

Une histoire digne d’une mauvaise blague belge.

(roc)

Plus d'articles sur le sport
Les lacets de ce tennisman font polémique
Les lacets de ce tennisman font polémique
de Yoann Graber
On a trouvé le challenge ultime pour Pogacar
On a trouvé le challenge ultime pour Pogacar
de Romuald Cachod
Voici pourquoi la Suisse est si forte en athlétisme
Voici pourquoi la Suisse est si forte en athlétisme
de Rainer Sommerhalder
Ce tennisman suisse a été insulté après ses victoires
Ce tennisman suisse a été insulté après ses victoires
de Julien Caloz
Leonardo Genoni a «mal évalué» l&#039;affaire Patrick Fischer
Leonardo Genoni a «mal évalué» l'affaire Patrick Fischer
de Étienne Wuillemin
La RTS prépare un gros coup pour les Mondiaux en Valais
La RTS prépare un gros coup pour les Mondiaux en Valais
de Julien Caloz
La France teste la «VAR du pauvre»
La France teste la «VAR du pauvre»
de Yoann Graber
Ces célébrations de buts de footballeurs ont très mal tourné
1
Ces célébrations de buts de footballeurs ont très mal tourné
de Yoann Graber
Thèmes
La Coupe du monde 2026 en images
1 / 33
La Coupe du monde 2026 en images:
source: sda / pamela smith
partager sur Facebookpartager sur X
Ce hamster parcourt 70 km par semaine et devient une star sur Strava
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
La Suissesse Audrey Werro sacrée championne d'Europe du 800m
Une course à donner des frissons.
Dans une ambiance électrique, Audrey Werro a acquis un statut de star mondiale en remportant le titre européen du 800 m à Birmingham, à l'issue d'un choc de titans, en 1'54''81, record des Championnats.
L’article