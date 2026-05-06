assez ensoleillé11°
DE | FR
burger
Sport
Cyclisme

Giro 2026: des coureurs hospitalisés à cause de bouses de vache

epa12369501 Belgian cyclist Liam Slock, of Lotto team, competes in men&#039;s individual time trial stage in Valladolid, northern Spain, 11 September 2025. EPA/JAVIER LIZON
Le cycliste belge Liam Slock lors de l'étape du contre-la-montre individuel masculin à Valladolid, en Espagne, le 11 septembre 2025.Keystone

Trois coureurs hospitalisés avant le Giro à cause de bouses de vache

Liam Slock, Milan Menten et Mathieu Kockelmann ont souffert de douleurs abdominales, diarrhée, fièvre et vomissements. Ils doivent participer au Giro dès vendredi. Des excréments de vaches seraient la cause de leurs maux.
06.05.2026, 20:2006.05.2026, 20:20

De nombreux coureurs, notamment des éléments de l'équipe Lotto-Intermarché devant participer au Giro dès vendredi, sont tombés malades après avoir participé à la Famenne Ardenne Classic en Belgique. Peut-être en raison de la présence de bouses de vache sur les routes.

Dès lundi soir, les Belges Liam Slock et Milan Menten ainsi que le Luxembourgeois Mathieu Kockelmann ont souffert de douleurs abdominales, diarrhée, fièvre et vomissements, a indiqué l'équipe Lotto-Intermarché depuis la Bulgarie où sera donné vendredi le départ du Tour d'Italie. Ces trois coureurs ont été brièvement hospitalisés.

Arnaud De Lie, vainqueur de la semi-classique et qui doit être le leader de la formation belge au Giro, n'avait lui pas ressenti de symptômes dans un premier tant avant d'être pris de nausées pendant le vol en direction de la Bulgarie mardi.

L’équipe suisse Tudor est en pleine métamorphose

«Il ne se sent pas bien, mais sa participation au Giro n'est pour le moment pas compromise», a précisé l'équipe du sprinteur wallon alors que seuls cinq de ses huit coureurs engagés sur le Giro ont été en mesure de monter sur le podium de présentation de la course mercredi. Liam Slock a même dû déclarer forfait et est remplacé par le Britannique Joshua Giddings.

«La moitié du peloton est malade»

Selon la télévision flamande Sporza, d'autres équipes (Alpecin, Flanders-Baloise, Roubaix-VanRysel) sont également touchées, tandis que d'après le coureur français Maxime Bouet, cité par son équipe (Arkea), «la moitié du peloton est malade».

On a suivi l'équipe la plus populaire du Tour de Romandie

L'équipe Lotto explique que les coureurs auraient été contaminés à cause de bouses de vaches, présentes le long du parcours de la course ardennaise, les routes humides ayant provoqué des projections d'excréments.

Si l'origine n'est pas encore établie avec certitude, le Campylobacter, une bactérie à l'origine de gastro-entérite d'origine alimentaire, serait en cause. (ag/ats)

Plus d'articles sur le sport
Voici comment Neuchâtel a pu s'offrir les stars du hockey
Voici comment Neuchâtel a pu s'offrir les stars du hockey
de Julien Caloz
Ces stars du tennis auraient sûrement préféré ne pas être filmées
Ces stars du tennis auraient sûrement préféré ne pas être filmées
de Yoann Graber
Cette équipe de foot a recruté un combattant de MMA: voici le résultat
Cette équipe de foot a recruté un combattant de MMA: voici le résultat
de Yoann Graber
L’équipe suisse Tudor est en pleine métamorphose
L’équipe suisse Tudor est en pleine métamorphose
de Romuald Cachod
Un détail interpelle sur la fresque de Gottéron
Un détail interpelle sur la fresque de Gottéron
Une grande inconnue entoure la retraite de Wawrinka à Bâle
Une grande inconnue entoure la retraite de Wawrinka à Bâle
de Julien Caloz
Le Canada a fait une demande surprenante à Neuchâtel
1
Le Canada a fait une demande surprenante à Neuchâtel
de Julien Caloz
Thoune champion: ces autres miracles du foot qui ont défié la logique
Thoune champion: ces autres miracles du foot qui ont défié la logique
de Niklas Helbling
Berne peut retrouver sa gloire grâce à cette figure du hockey romand
Berne peut retrouver sa gloire grâce à cette figure du hockey romand
de Klaus Zaugg
Le FC Vaduz devra payer pour jouer en Super League
Le FC Vaduz devra payer pour jouer en Super League
Thèmes
Ces 17 lieux de tournage abandonnés sont fascinants
1 / 22
Ces 17 lieux de tournage abandonnés sont fascinants

Hobbiton, Nouvelle-Zélande – The Lord of the Rings & The Hobbit
source: reddit
partager sur Facebookpartager sur X
Mais pourquoi les films et les séries ont-ils perdus leur couleurs?
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Une légende de Gottéron a eu une frayeur pendant la fête
Fribourg-Gottéron a célébré son titre dans une ambiance euphorique. Invité à partager la scène avec les joueurs, l'artiste Hubert Audriaz a été blessé par le trophée: la coupe a glissé des mains de Marcus Sörensen et lui est tombée sur la tête.
La célébration du titre de Gottéron à Fribourg a connu un incident inattendu samedi, rapporte La Liberté. Hubert Audriaz, 86 ans, artiste bien connu des Fribourgeois et lui-même joueur de l'équipe dans sa jeunesse, a partagé un moment de liesse avec les joueurs.
L’article