«Une révolution»: l'intelligence artificielle arrive en VTT

Un système électronique et intelligent gère désormais les suspensions des cyclistes en pleine course. «Tous les VTT haut de gamme en seront équipés dans 5 ans», prédit un expert.

La course de VTT la plus dure du monde (Cape Epic) se dispute actuellement en Afrique du Sud et un participant romand a remarqué que plusieurs cadors étaient équipés d'une nouvelle technologie sur leur vélo: des suspensions électroniques.

Par le passé, les coureurs devaient régler eux-mêmes leur matériel. En gros, ils verrouillaient leur suspension dans les montées et les ouvraient à la descente, de sorte à ce que leur VTT absorbe mieux les rebonds du terrain. Un mode semi-ouvert existait aussi pour les tracés plus roulants.

Les cyclistes n'ont désormais plus rien à faire. «On a des petits moteurs pour régler, durcir ou bloquer les suspensions en direct, basés sur une intelligence artificielle. Les athlètes ne touchent pas aux suspensions pendant la course, elles s’adaptent toutes seules selon le terrain», expliquait l'été dernier Yvan Clolus, manager de l'équipe de France de VTT, interrogé par «France Info».

Cette assistance, qui agit sur les suspensions avants mais aussi arrières, possède quatre "vitesses", «entre le mode sprint (bloqué) et low (ouvert)», renseigne Nicolas Avezard, chef d'atelier chez Rochat Cycles à Aubonne, et engagé lui aussi sur la Cape Epic.

«Selon la façon dont vous pédalez, la puissance que vous mettez, l’IA comprend le terrain sur lequel vous êtes et ajuste vos suspensions» Nicolas Avezard

Le système est tellement bien fait qu'avec un capteur de puissance et un dérailleur adapté, il collecte les données de vos heures passées sur le vélo pour s'adapter ensuite à votre pilotage.

Le nombre d'ajustements que l'électronique effectue en course est beaucoup plus grand et plus rapide que ceux qui étaient jusqu'ici opérés manuellement. Cela signifie que les coureurs sont plus performants sur tous les terrains, puisqu'ils ont un matériel mieux adapté à leurs besoins, et que la vitesse de course est plus importante.

Le Flight Attendant XC est le dernier modèle de suspensions électronique. Selon le media spécialisé Vojomag, «le bloc "cerveau" est sur la fourche (photo ci-dessus), un bloc secondaire se trouve sur l’amortisseur arrière pour contrôler son comportement, et un capteur de cadence est situé dans le pédalier. C’est le strict nécessaire pour que le système puisse fonctionner.» Image: sram.com

«C'est vraiment une révolution», glisse un expert, et on comprend mieux pourquoi les fabricants ont cherché à développer les suspensions électroniques ces dernières années (Fox Live Valve, E:I Shock, etc.) Il a toutefois fallu du temps avant que le produit soit suffisamment fiable et léger pour être adopté par les cadors. «En Coupe du monde, c'est le modèle RockShox Flight Attendant XC qui a été adopté», renseigne Nicolas Avezard, qui s'attend à ce que d'autres marques investissent le marché ces prochaines années.