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Suivez la finale entre Davos et Fribourg Gottéron EN DIRECT

Jamiro Reber (HCFG), links, gegen Davyd Barandun (HCD) im dritten Eishockey Playoff Finalspiel der National League zwischen HC Davos (HCD) und HC Fribourg-Gotteron (HCFG), am Mittwoch, 22. April 2026, ...
Reber et Barandun se retrouvent déjà ce soir à la BCF Arena.Keystone
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Gottéron peut s'approcher du titre: suivez la finale en direct

Les Dragons reçoivent le HC Davos pour l'acte IV de la finale du championnat suisse de hockey. Une rencontre à suivre ici en direct.
24.04.2026, 18:5024.04.2026, 19:03
  • Fribourg-Gottéron mène actuellement 2-1 dans cette confrontation au meilleur des sept matchs.
  • Si les Dragons l'emportent ce vendredi soir, ils auront trois pucks de titre avant le match suivant dimanche.
  • Le HC Davos s'est déjà imposé à Fribourg lors de l'acte II et tentera de rester en vie dans ce duel.
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