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Gottéron peut s'approcher du titre: suivez la finale en direct
Les Dragons reçoivent le HC Davos pour l'acte IV de la finale du championnat suisse de hockey. Une rencontre à suivre ici en direct.
- Fribourg-Gottéron mène actuellement 2-1 dans cette confrontation au meilleur des sept matchs.
- Si les Dragons l'emportent ce vendredi soir, ils auront trois pucks de titre avant le match suivant dimanche.
- Le HC Davos s'est déjà imposé à Fribourg lors de l'acte II et tentera de rester en vie dans ce duel.
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