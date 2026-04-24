Si Gottéron n’est pas sacré cette année, il ne le sera jamais



Magie, alchimie, chance…: tout est réuni pour que Fribourg-Gottéron remporte enfin son premier titre. Mais uniquement cette année. Ensuite, il sera trop tard.

Klaus Zaugg Suivez-moi

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Davos est considéré comme la «Montagne magique». Le roman éponyme et complexe de Thomas Mann, lauréat du prix Nobel de littérature, se déroule sur les hauteurs de la station. Aujourd’hui, cette magie s'écrit sur la glace de la zondacrypto-Arena, à travers les performances de Gottéron à l’extérieur face à Davos en finale.

Fribourg-Gottéron a rejoint l’élite en 1980. Et contrairement à Davos, Berne, Bienne, Kloten, Genève-Servette, Lausanne, Langnau, Zoug, Rapperswil, Ambri ou Lugano, le club n’a jamais été relégué. Il est intouchable. Il n’a toutefois jamais remporté le championnat.

Les Dragons pourraient-ils y parvenir cette année, précisément face à l’équipe la plus titrée (Davos compte 31 championnats)? Oui, c’est possible. D’autant que la «Montagne magique» revêt une signification particulière pour Gottéron. C’est ici, à Davos, que le club a remporté son premier trophée le 31 décembre 2024: la Coupe Spengler. Ce n’est certes pas un championnat, mais une coupe reste une coupe.

Fribourg a déjà remporté un trophée à Davos. image: getty



Le HCFG a désormais gagné son deuxième match de l'ultime série sur la «Montagne magique». Après sa victoire 3-2 samedi dernier, il s’est de nouveau imposé mercredi sur le même score au terme d’un match terriblement haletant. Julien Sprunger a inscrit le but décisif lors de la deuxième prolongation, au bout de 88 minutes et 47 secondes de jeu. Si ce n’est pas ça, la magie, alors qu’est-ce que c’est?

Pour accentuer le scénario, deux minutes plus tôt, Filip Zadina, l’attaquant vedette du HCD, s'est effondré devant le but de Gottéron, avant d’être évacué puis conduit à l’hôpital pour passer une IRM. Lucas Wallmark a mis le Tchèque hors de combat d’un coup de crosse dans le creux du genou. Les arbitres n’ont rien vu et aucune pénalité n’a été signalée. Après concertation, ils ont laissé le jeu se poursuivre. Comme par magie, Wallmark s’en tire avec une amende et pourra disputer le match quatre.

A propos de cette séquence ⬇️ Davos furieux contre un joueur de Gottéron et les arbitres

Le célèbre poète canadien Al Purdy a un jour décrit le hockey comme un mélange de ballet et de meurtre. Une exagération littéraire, certes. Mais après cette fin de match dramatique, on comprend ce qu’il voulait dire. Une rencontre mêlant beauté et élégance peut basculer brutalement dans la violence.

Il y a donc ce coup de crosse de Lucas Wallmark, qui avait auparavant marqué à la 48e minute pour égaliser à 2-2. Pas un simple but. Au lieu de faire une passe au centre, comme le pensait Sandro Aeschlimann, il a pris le puck sur son revers et lobé le portier du HCD. De la magie sur la montagne enchantée. Mais pas seulement. Gottéron a gagné et mène dans la série, et cela s'explique avec les quatre points suivants.

Le duel des gardiens

Reto Berra est meilleur que Sandro Aeschlimann. Cela pourrait faire la différence dans cette série au meilleur des sept matchs. Mais qu’entend-on par «meilleur»? Reto Berra mesure dix centimètres de plus et pèse 16 kilos de plus que Sandro Aeschlimann. Cela signifie que le dernier rempart de Gottéron domine autour de sa cage. C’est un gardien capable de repousser les pucks rien que par sa carrure. Il aurait probablement arrêté deux des trois buts concédés par Davos mercredi.

Reto Berra, atout maître de Gottéron. image: Keystone

La mission 1er titre

Gottéron est en mission pour remporter son premier titre. Cela s’est clairement ressenti mercredi. Dans l’une des rencontres les plus belles, les plus intenses et les plus dramatiques de la saison, l’équipe s’est montrée un peu plus passionnée, intransigeante et agressive que Davos. Les coups de crosse non sanctionnés de Yannick Rathgeb et Lucas Wallmark sur Filip Zadina s’inscrivent dans cette dynamique.

La mission consiste aussi à offrir un titre à Julien Sprunger. Il est tout à fait logique que ce soit lui qui ait inscrit le but de la victoire. Sprunger a fêté ses 40 ans le 4 janvier et a disputé plus de 1000 matchs sous le maillot de Gottéron. Pour sa dernière saison, il consolide un peu plus son statut de légende.

Julien Sprunger, héros de Fribourg-Gottéron. image: Keystone

Et pour ceux qui ne croient pas à la magie mais aux statistiques, le duel remporté par Julien Sprunger face au capitaine du HCD, Matej Stransky, juste avant sa réussite décisive, trouve une explication assez simple. Temps de jeu des deux joueurs dans ce match: 25 minutes et 43 secondes pour Stransky, contre 17 minutes et 08 secondes pour Sprunger. Le Fribourgeois avait les meilleures jambes. Le hockey est parfois aussi simple que cela.

L'entraîneur Rönnberg

Le coach Roger Rönnberg a réussi à allier l’esprit d’une bande de copains, à savoir la fougue et la passion qui animaient l’équipe sur et en dehors de la glace à son arrivée au club, à la finesse tactique, au sérieux et à la patience propres au hockey moderne.

Les dieux du hockey

Les dieux du hockey ont encore joué avec leurs dés. Ce troisième match était si équilibré que toutes les issues semblaient possibles. Si le HCD avait gagné, nous aurions sans doute réussi à montrer que ce succès était inévitable, voire logique, comme un singe agile trouve toujours une branche sur laquelle s’accrocher.

Aujourd’hui, Fribourg-Gottéron n’a jamais été aussi proche de décrocher son premier titre. Il ne lui manque que deux victoires à domicile. Cependant, cette proximité fait naître une attente qui frôle déjà l’excès. Toute une ville est en ébullition.

Comment, en tant que joueur, garder son sang-froid au milieu de cette frénésie collective? Comment faire abstraction du bruit de l’espoir qui s’infiltre partout? Comment, dans une ville en effervescence, s’engager dans une concentration absolue et avancer sans faiblir jusqu’au bout? C’est sans doute l’attente la plus folle que des joueurs aient connue en Suisse.

Au final, un homme plus que les autres devra ne pas se laisser perturber: Reto Berra. Mercredi, à Davos, il a remporté son duel face à Sandro Aeschlimann avec 95,12% d’arrêts contre 88,89%. Tout comme Julien Sprunger, il est en mission. C’est sa dernière saison à Fribourg, sa dernière chance de redevenir champion après Davos 2009. Il s’installera à Kloten cet été. Son successeur s’appelle Ludovic Waeber, qui lui revient à Fribourg en provenance des Aviateurs. Il ne pourra pas marcher dans les pas de Reto Berra.

Soit Fribourg-Gottéron décroche enfin son premier titre avec Reto Berra dans les cages après ces deux victoires sur la «Montagne magique», soit l’attente durera pour toujours.