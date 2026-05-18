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EN DIRECT: Mondial de hockey, la Suisse affronte l'Allemagne

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L'équipe de Suisse affronte son rival allemand, ce lundi à Zurich.image: Keystone
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Suivez le match Suisse-Allemagne minute par minute

La Nati de hockey affronte l'Allemagne pour son troisième match du tournoi, ce lundi à Zurich (20h20). Score, buts et actions à suivre en direct ci-dessous.
18.05.2026, 18:0618.05.2026, 18:06
  • L'équipe de Suisse joue pour la première fois depuis 2009 un Mondial à domicile. Les attentes sont grandes: les fans de la Nati espèrent un premier sacre, après quatre finales perdues.
  • La Nati affronte son rival allemand, ce lundi à 20h20, pour une troisième victoire en trois matchs dans ce tournoi, après celles contre les Etats-Unis et la Lettonie. Un succès, et la Nati serait presque qualifiée pour la suite de la compétition.
  • L'Allemagne de Dominik Kahun, elle, est dans l’obligation de gagner, après avoir débuté le Mondial par deux défaites, contre la Finlande et la Lettonie.
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