Suivez le match Suisse-Allemagne minute par minute

L'équipe de Suisse affronte son rival allemand, ce lundi à Zurich. image: Keystone

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La Nati de hockey affronte l'Allemagne pour son troisième match du tournoi, ce lundi à Zurich (20h20). Score, buts et actions à suivre en direct ci-dessous.

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