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Tour d'Espagne: Tadej Pogacar signe un nouveau succès

epa13194742 Slovenian rider Tadej Pogacar of team UAE Team Emirates XRG celebrates winning the 6th stage of the La Vuelta a Espana cycling tour, a race over 177.4km from Alcossebre to Castellon, Spain ...
Le coureur slovène Tadej Pogacar célèbre sa victoire lors de la 6e étape de la Vuelta a España, le 27 août 2026.Keystone

Tadej Pogacar signe un nouveau succès en Espagne

Le Slovène a remporté la 6e étape du Tour d'Espagne entre Alcossebre et Castello sur 177 kilomètres. Il s'est toutefois fait une frayeur dans la descente.
27.08.2026, 17:5127.08.2026, 17:51

Les épreuves auxquelles Tadej Pogacar participe ressemblent désormais à des comédies romantiques américaines: on connaît la fin avant même que le film commence. Ce jeudi, en effet, le Slovène Tadej a remporté la 6e étape du Tour d'Espagne entre Alcossebre et Castello sur 177 km. Le maillot rouge a battu Enric Mas au sprint.

Le Puerto El Bartolo, une ascension de première catégorie dont le sommet était placé à 21 km de l'arrivée, était vu comme le juge de paix et ce fut effectivement à cet endroit que le cannibale slovène a attaqué. Sur une rampe à 19%, avec également un kilomètre sur un chemin en terre, Pogacar a fait du Pogacar.

Mais alors que tout le monde imaginait le quintuple vainqueur du Tour de France rallier l'arrivée en solitaire, il a été repris par Enric Mas juste avant le sommet. Le Slovène s'est ensuite fait une frayeur dans la descente, alors que l'Espagnol venait de lui signaler avec la main que la route était piégeuse.

Tadej Pogacar assomme la Vuelta en Andorre
Tadej Pogacar assomme la Vuelta en Andorre

Mais Pogacar s'en est sorti sans mal et les deux hommes ont collaboré. Au sprint, c'est naturellement le Slovène qui s'est montré le plus fort et qui a signé son troisième succès sur cette Vuelta. (ag/ats)

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