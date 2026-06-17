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Coupe du monde: Trump pourra remettre le trophée aux vainqueurs

President Donald Trump receives the FIFA Peace Prize from FIFA President Gianni Infantino during the draw for the 2026 soccer World Cup at the Kennedy Center in Washington, Friday, Dec. 5, 2025. (AP P ...
Donald Trump et le président de la Fifa, Gianni Infantino, sont connus pour être très proches. Image: keystone

Trump aura un honneur très particulier en finale du Mondial

Selon le média talkSport, la Fifa a accordé le droit au président des Etats-Unis de remettre lui-même le trophée aux vainqueurs du Mondial, le 19 juillet, et de rester sur scène durant les célébrations. En dépit du protocole.
17.06.2026, 08:0117.06.2026, 08:06

Lorsque Chelsea a pu soulever le trophée de la Coupe du monde des clubs l’an dernier, un homme qui ne faisait pas partie de l’équipe s’est retrouvé au cœur de la célébration: Donald Trump. Une scène qui avait suscité des interrogations, aussi bien chez les joueurs que dans le monde du football.

«On m’avait dit qu’il remettrait le trophée puis quitterait la scène», avait alors déclaré le capitaine Reece James.

«Je pensais qu’il allait partir. Mais je crois qu’il voulait rester»
epa12236626 Chelsea FC lifts the trophy with US President Donald Trump (4-R) and FIFA President Gianni Infantino (2-R) after winning the FIFA Club World Cup 2025 final match between Chelsea FC and Par ...
Donald Trump était resté sur le podium pendant les célébrations de Chelsea.Image: keystone

La même image pourrait bien se reproduire le 19 juillet, lorsque le nouveau champion du monde soulèvera le trophée au MetLife Stadium de New York. Selon un article de talkSport, la Fifa autorisera en effet le président des Etats-Unis à célébrer aux côtés des vainqueurs après la finale de la Coupe du monde.

Comme le précise encore l’article, l'instance mondiale du football n’aurait même «aucun problème» à ce que Donald Trump remette directement le trophée au capitaine du vainqueur – même si cela va à l’encontre de son propre protocole. Trump aurait déjà été informé des plans de la Fifa, mais aucune déclaration officielle n’a été faite à ce sujet.

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Une source a indiqué à talkSport que la Fifa laisserait le résident de la Maison Blanche – lauréat du premier Prix de la paix de la Fifa, en décembre 2025 – décider lui-même s’il souhaite ou non rester avec l’équipe pendant la cérémonie de remise du trophée. Selon ce même média, Trump sera présent sur scène – protocole ou non.

(ome/yog)

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