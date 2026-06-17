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Coupe du monde: Haaland a un maillot floqué «Braut Haaland»

Haaland porte un flocage différent avec la Norvège qu'avec Manchester City.
Haaland porte un flocage différent avec la Norvège qu'avec Manchester City.Image: keystone/watson

Ce détail sur le maillot d’Erling Haaland intrigue les fans

La star norvégienne porte un nom de famille différent sur son maillot de la sélection nationale, au Mondial. Voici la raison de ce changement.
17.06.2026, 06:5917.06.2026, 06:59

Le changement de nom d’Erling Haaland sur son maillot n’est pas totalement nouveau. Depuis septembre 2025 déjà, l’attaquant vedette de la Norvège ne porte plus seulement «Haaland», mais «Braut Haaland» sur son maillot lorsqu’il évolue avec l’équipe nationale, contrairement à ce qu'il fait avec son club de Manchester City.

Mais désormais, à la Coupe du monde, sur la plus grande scène du football, ce détail attire pour la première fois l’attention du grand public.

epaselect epa13042673 Erling Haaland of Norway (C) celebrates with his teammates after scoring the 2-1 goal during the FIFA World Cup 2026 group stage match Iraq against Norway, in Boston, Massachuset ...
La star et son maillot floqué «Braut Haaland» lors du match contre l'Irak, mardi au Mondial. Image: keystone

Cette décision avait même surpris le sélectionneur norvégien Stale Solbakken à l’époque, qui n’en savait rien jusqu’au rassemblement de l’équipe. Il avait toutefois déclaré:

«C’est tout simplement son nom, cela ne change fondamentalement rien pour moi»

La raison de ce choix: Haaland voulait également mettre en avant la branche maternelle de sa famille. Braut est le nom de famille de sa mère, Gry Marita Braut, ancienne spécialiste norvégienne des épreuves combinées en athlétisme, tandis que Haaland est celui de son père Alf-Inge.

En Norvège, la tradition veut que les noms des deux parents fassent partie de l’identité officielle. Les noms de famille sont aussi souvent l’expression d’un ancrage régional. A Manchester City, la saison dernière, seul le nom de son père figurait toutefois encore sur son maillot.

Le premier match des Vikings a eu lieu ce mardi👇

Haaland et la Norvège matent l'Irak

Ce n’est pas la première fois qu'Erling Haaland modifie légèrement le flocage de son nom sur son maillot au cours de sa carrière. Lorsqu’il était adolescent, il portait encore «Håland» dans le dos, avec le «å» norvégien. Ce n’est qu’au moment de faire ses débuts professionnels en championnat avec Molde qu’il a opté pour la graphie internationale «Haaland».

(abu/yog)

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