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Bayern Munich: Olise et son rituel d'inspection du terrain

Vidéo: instagram

Cette star du Bayern a un étrange rituel

Michael Olise a une manière très particulière d'inspecter les terrains avant les matchs. Ce sera encore le cas ce mercredi face au Real Madrid (21h00), en Ligue des champions.
15.04.2026, 09:2615.04.2026, 09:26

Michael Olise a brillé, mardi dernier, au stade Santiago Bernabéu de Madrid. L'ailier droit du Bayern Munich a mis le feu dans la défense du Real Madrid, grâce à sa vivacité et ses nombreux dribbles. Le Français (24 ans) a aussi délivré la passe décisive pour Harry Kane sur le 2-0 des Munichois.

La superbe prestation d'Olise dans ce quart de finale aller de Ligue des champions (remporté 2-1 par le Bayern) a impressionné de nombreux experts et fans de foot. Mais c'est une autre séquence impliquant l'international tricolore, avant le match, qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux.

La vidéo, partagée par le Bayern Munich sur ses comptes officiels, montre Michael Olise pendant la reconnaissance du terrain, avant l'échauffement. Le comportement du numéro 17 bavarois détonne avec ses coéquipiers. Il y a déjà son look: survêtement noir – dont le pantalon est porté très bas –, baskets de ville, casquette vissée sur la tête, cache-cou et téléphone à la main. Olise ressemble bien plus à un rappeur qu'à un footballeur qui s'apprête à jouer un grand match. Sans parler de sa démarche hyper nonchalante.

Michael Olise au Santiago Bernabéu, avant le match 📺

Vidéo: extern / rest/TikTok

Mais ce qui interpelle surtout, c'est la manière avec laquelle l'attaquant du Bayern vient tester la pelouse. Alors que les autres joueurs restent plusieurs minutes sur celle-ci, marchant en long et en large, Michael Olise se contente de pénétrer quelques secondes sur le terrain du mythique stade madrilène. Juste au bord, vers la ligne de touche, en faisant seulement quelques pas.

Et au lieu de marcher, il frotte ses chaussures sur l'herbe, en avant puis en arrière, comme on les essuierait à un paillasson. Moins de dix secondes après avoir foulé le terrain, il en ressort et repart directement au vestiaire.

Bref, une reconnaissance de terrain très inhabituelle par rapport à ses collègues et confrères. Mais ceux qui suivent un peu le Bayern Munich savent qu'il s'agit d'un rituel pour Michael Olise, qui procède ainsi avant chaque match. Avec, en plus, toujours la même dégaine (parfois, les baskets sont même remplacées par des claquettes).

Le rituel d'Olise 📺

Vidéo: instagram

La star a été interrogée sur la raison de cette habitude, qui est devenue une véritable marque de fabrique. Sa réponse, relayée par le site Tribuna.com:

«Pour moi, c’est une question de compréhension du terrain. Chaque terrain est différent. Certains sont secs, d’autres souples, et d’autres encore ralentissent davantage la balle. Je veux simplement bien appréhender le terrain pour pouvoir décider de ma stratégie de jeu et parfois même du choix de mes crampons.»

En plus de cet aspect très pragmatique, cette reconnaissance du terrain, malgré sa brièveté, permet à l'attaquant de se mettre dans sa bulle et se conditionner pour le match:

«C’est à ce moment-là que tout ralentit. Pas de bruit, pas de pression… Avant le coup d’envoi, il n’y a que moi et le terrain. Quoi qu’on en dise, pour moi, c’est simplement de la préparation.»

En parlant de Champions League👇

Petite révolution en Ligue des champions

Le rituel a très souvent fonctionné pour Michael Olise cette saison: il en est déjà à 12 buts (dont un samedi lors de la victoire 5-0 à Sankt-Pauli) et 20 passes décisives en 27 matchs de Bundesliga. En Ligue des champions, ce sont 3 buts et 7 passes décisives en 10 rencontres.

Les défenseurs du Real Madrid – qui doit renverser la situation en s'imposant à Munich, ce mercredi soir, pour aller en demi-finale – n'ont plus qu'à espérer que le Français ressente un peu moins bien la pelouse qu'au match aller...

(yog)

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