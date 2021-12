Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix d'Arabie saoudite dimanche et est revenu à égalité au classement général avec Max Verstappen. image: keystone

Hamilton se frotte avec Verstappen et gagne un GP complètement fou

Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté le GP d'Arabie saoudite après un duel de titans avec Max Verstappen (Red Bull-Honda). Les deux stars ont eu un accident au 37e tour. Le titre mondial se jouera entre les deux pilotes dimanche prochain à Abou Dhabi.

Team watson Suivez-moi

Il y a eu de grosses étincelles, au propre comme au figuré, entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, les deux candidats à la couronne. Mais quelle tension dans ce GP d'Arabie saoudite remporté par le Britannique!

Elle a atteint son comble au 37e tour, quand Hamilton a attaqué le Néerlandais et l'a passé avant que ce dernier ne récupère son bien en coupant la chicane. Peu après, alors que la direction de course lui a ordonné de rendre la position, il a freiné brutalement dans la trajectoire et Hamilton l'a percuté par l'arrière, endommageant son aileron.

Verstappen a plus tard écopé de cinq secondes de pénalité. Au 43e tour, il s'est fait dépasser par Hamilton et a fini avec peine, ses pneus étant dégradés. Le Britannique a pu ensuite aller cueillir la victoire et signer le meilleur tour.

Les deux rivaux comptent exactement le même nombre de points (369.5) après 21 des 22 courses de la saison. Le titre se jouera donc dimanche prochain lors du Grand Prix d'Abou Dhabi.

A Djeddah, sur un circuit ultra rapide mais dangereux, la course a été interrompue deux fois par un drapeau rouge. La voiture de sécurité virtuelle a aussi été mise en action à plusieurs reprises.

Le classement du Championnat du monde avant le dernier GP dimanche prochain. C'est chaud! source: rts

Hamilton a fêté la 103e victoire de sa carrière, sa troisième consécutive. Derrière Verstappen, le podium a été complété par Valtteri Bottas (Mercedes), qui a dépassé Esteban Ocon (Alpine-Renault) dans l'ultime ligne droite. (ats/yog)