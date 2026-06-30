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Yann Sommer quitte l'Inter Milan: voici où il pourrait signer

Inter Milan&#039;s goalkeeper Yann Sommer looks on before the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Inter Milan at the Allianz Arena in Munich, Germany, on Saturday, May ...
Yann Sommer a disputé 139 matches avec l'Inter et réalisé 66 blanchissages.Image: KEYSTONE

Yann Sommer quitte l'Inter: voici où il pourrait signer

Le portier suisse est arrivé au bout de son contrat chez les «Nerazzurri». Il est désormais pressenti à l'Ajax Amsterdam.
30.06.2026, 11:3230.06.2026, 11:39

Arrivé au terme de son contrat, Yann Sommer n'est plus un joueur de l'Inter Milan. Les «Nerazzurri» ont annoncé son départ mardi après trois saisons passées au club.

Au total, Sommer a disputé 139 matches avec l'Inter et a réalisé 66 blanchissages, «marquant à jamais l'histoire du club», selon le communiqué du champion d'Italie. Avec le club lombard, l'ancien international suisse (94 sélections) a remporté deux titres de champion d'Italie, une Coupe d'Italie, et a atteint la finale de la Ligue des champions en 2024-25.

Un arrêt historique contre le Barça

«Quand on repense au passage de Yann Sommer à l'Inter, un moment restera gravé dans les mémoires: son arrêt inoubliable contre Barcelone», se souvient l'Inter. C'est cette intervention décisive devant une tentative de Lamine Yamal en prolongation qui avait permis au gardien de 37 ans et ses coéquipiers de battre le Barça pour atteindre la finale de la Ligue des champions.

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Yann Sommer a été monstrueux

«Cet arrêt a parfaitement illustré ce qui le rendait si exceptionnel: sa capacité à rendre l'extraordinaire banal tout en restant calme, serein et fiable», a conclu le club aux 21 titres de champion d'Italie.

Selon le quotidien italien la Gazzetta dello Sport, l'avenir de Yann Sommer pourrait s'écrire à l'Ajax Amsterdam, club le plus titré des Pays-Bas. (jzs/ats)

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