La première mi-temps du match Angleterre - Iran a été prolongée de 14 minutes. image: twitter

Pourquoi le temps additionnel est si long à la Coupe du monde

Les temps additionnels décrétés par les arbitres sont inhabituellement longs au Qatar. Une tendance impulsée par les hautes sphères de la Fifa.

Le match Angleterre - Iran lundi a battu un record. Non pas celui du nombre de buts, malgré la très large victoire anglaise 6-2, mais celui du plus long match d'un Mondial sans prolongations. Il a duré... 117 minutes. Soit 27 minutes de plus que le temps réglementaire.

C'est vrai, il y a eu l'interruption de quelques minutes en première mi-temps pour soigner le portier iranien, Alireza Beiranvand, victime d'un violent choc avec un coéquipier. Mais les 14 minutes ajoutées par le quatuor arbitral ont interpellé les spectateurs et téléspectateurs.

Le violent choc entre le portier iranien Alireza Beiranvand et son coéquipier Majid Hosseini a causé l'interruption du match. Image: keystone

En fait, elles s'inscrivent dans la tendance de cette Coupe du monde. Tous les matchs sont prolongés bien plus longtemps qu'auparavant. Exemples: Sénégal-Pays-Bas a fini à la 90e +11 et États-Unis-Pays de Galles à la 90e +9. Et ce n'est pas parce que les arbitres se sentent particulièrement à l'aise sur le gazon qatari. Non, la consigne vient des hautes sphères de la Fifa. Plus précisément, de son président de la commission des arbitres, le fameux Pierluigi Collina (62 ans), connu pour son crâne chauve et ses yeux bleus perçants, qui avait notamment arbitré la finale de la Coupe du monde 2002.

Il avait annoncé la couleur avant le tournoi qatari:

«On veillera à ce que les arbitres compensent au mieux les minutes perdues avec l'objectif d'augmenter le temps de jeu effectif» Pierluigi Collina, président de la commission des arbitres de la Fifa

Une statistique décisive

La Fifa, comme beaucoup de suiveurs, s'est rendu compte que trop de temps était perdu lors d'un match, au détriment du jeu et, donc, du spectacle. On peut penser aux interruptions causées par les blessures, aux interventions de la VAR, aux célébrations de but, aux remplacements, aux remises en jeu ou encore aux balles arrêtées, entre autres. Pendant la Coupe du monde 2018, il a été calculé que le temps effectif de jeu (quand le ballon est en mouvement, au sol ou dans les airs) n'était en moyenne que de 57 minutes par match.

Le charismatique Pierluigi Collina, seul arbitre qui a figuré sur la pochette d'un jeu vidéo de foot. Image: keystone

Pierluigi Collina avait aussi annoncé vouloir augmenter ce temps à 60 minutes. Alors la Fifa a décidé de rendre ses officiels – généralement le 4e arbitre, qui s'occupe du temps additionnel – encore plus scrupuleux: «Nous calculerons très soigneusement le temps de blessure et essaierons de rattraper le temps perdu à cause des incidents», a expliqué l'Italien. Du coup, chaque interruption de plus de 15 secondes sera obligatoirement compensée en fin de mi-temps ou de match.

Oui, les minutes seront très très longues si la Nati mène d'un seul but en fin de match. Par contre, si elle doit égaliser, pas sûr que le temps nous paraisse vraiment plus long que d'habitude...