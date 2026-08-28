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Nicole Petignat va reprendre du service au sifflet

Schiedsrichterin Nicole Petignat, links, zueckt die Rote Karte gegen YB Spieler Carlos Varela, rechts, neben Eudis Silva de Souza aus Brasilien, im Spiel der Fussball Super League des BSC Young Boys g ...
La Jurassienne a dirigé 91 parties au plus haut niveau helvétique. Image: KEYSTONE

La pionnière de l'arbitrage suisse va reprendre du service

L’ancienne arbitre jurassienne ressortira ses cartons samedi, à l’occasion d’un événement footballistique très particulier.
28.08.2026, 11:5928.08.2026, 11:59

Nicole Petignat est l’un des grands noms du football suisse, dont elle a marqué l’histoire au fil de sa carrière. Elle a notamment dirigé la finale de la Coupe du monde féminine en 1999 et celle de l’Euro en 2001. Le 14 août 2003, elle est également devenue la première femme à arbitrer une rencontre de Coupe de l’UEFA (AIK Stockholm - Fylkir Reykjavik). Pionnière en Suisse aussi, elle a été la première femme à officier lors de matches du championnat masculin et de la Coupe de Suisse, dont elle a même dirigé la finale en 2007. Retirée des terrains depuis 2008, la Jurassienne s’apprête à reprendre du service ce samedi.

Le Quotidien Jurassien annonce en effet dans son édition de ce vendredi que Nicole Petignat arbitrera un tournoi amical de mini-football à Bassecourt. Ce rendez-vous insolite s’inscrit dans le cadre du concours hippique organisé par le Club équestre Saint-Hubert et les Ecuries Martin-Wenger.

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En fin d’après-midi, une fois les compétitions équestres terminées, huit équipes de cinq joueurs s’affronteront dans une ambiance avant tout conviviale, sous le regard (et le sifflet) de Nicole Petignat. Une première pour l’ancienne arbitre internationale, qui n’avait encore jamais eu l’occasion de diriger des cavaliers.

«Je vous dirai après si c'est différent des footballeurs!»
Nicole Petignat dans LQJ.

Aujourd’hui âgée de 59 ans, Nicole Petignat n’exerce plus d’activité dans le football. Elle intervient toutefois ponctuellement dans les médias sur des questions liées à l’arbitrage, comme elle l’avait notamment fait lors de la dernière Coupe du monde. Elle travaille désormais comme massothérapeute entre Watt (ZH) et le Jura.

(jcz)

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