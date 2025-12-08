Les nombreuses réclamations de Xherdan Shaqiri exaspèrent Carlos Varela (en médaillon). image: keystone/blue sport

Ce célèbre consultant TV romand dézingue Shaqiri

Carlos Varela n'en peut plus du comportement de Xherdan Shaqiri, et il l'a fait savoir dimanche sur le plateau de blue Sport.

Si vous suivez les matchs du FC Bâle, vous avez forcément remarqué que Xherdan Shaqiri se plaint beaucoup sur le terrain. Et souvent avec véhémence. Il s'agit surtout de protestations envers l'arbitre ou ses coéquipiers.

Dans une interview qu'il a donnée le mois dernier à CH Media, le groupe auquel appartient watson, le capitaine du FC Bâle a expliqué pourquoi il manifeste aussi souvent son mécontentement. Concernant les décisions arbitrales, il estime qu'il n'est pas suffisamment protégé contre les fautes des adversaires. Et pour ce qui est de ses réprimandes appuyées envers ses coéquipiers, Shaqiri raconte qu'il fait ça pour les faire progresser et pour insuffler un état d'esprit de gagnant au FC Bâle.

Xherdan Shaqiri assure qu'il réprimande ses coéquipiers dans un but positif: les faire progresser. Image: KEYSTONE

Malgré leur objectif positif, selon Shaqiri, les réclamations de la star bâloise exaspèrent le consultant de blue Sport Carlos Varela. Le Genevois (48 ans), ancien joueur phare de Super League (Servette, Bâle, Aarau, YB et Xamax) et qui avait lui aussi un caractère bien trempé sur le terrain, a fait part de son agacement, ce dimanche, quant au comportement de Xherdan Shaqiri.

A la mi-temps du match Winterthour-Bâle (1-2), Varela a lâché sur le plateau de blue Sport:



«Shaqiri? Moi je n'en peux plus... S'il était dans mon équipe, je ferais grève. Je n'en peux plus! Il rate ses passes, c'est toujours la faute des autres...»

Le consultant estime aussi que Xherdan Shaqiri devrait être davantage sanctionné pour ses protestations virulentes contre les arbitres (il n'a pas été averti ce dimanche, et n'a récolté que 3 cartons jaunes en 16 matchs de Super League):

«Là (dimanche contre Winterthour), l'arbitre l'a recadré à un moment. Mais mets-lui un carton! Si tu veux vraiment le calmer, mets-lui un carton! Il n'a pas le droit de réclamer comme ça. Toutes les décisions arbitrales sont fausses (selon Shaqiri)... Et même dans son équipe, on doit en avoir marre. Oui il marque des buts, il a du talent. On ne discute pas de ça. Mais sanctionnez-le! Parce que ça va agacer tout le championnat de voir que lui peut réclamer 25 fois et, dans ce match, il n'a pas encore un carton.»

La prise de position très tranchée de Carlos Varela crée un petit buzz à l'échelle du foot suisse. Lundi matin, la vidéo de son intervention, sur le compte Instagram de blue Sport, comptait déjà plus de 5 600 likes et près de 300 commentaires.

Quelques-uns approuvent l'avis de Varela. «Varela Président!», applaudit par exemple un internaute. Un autre écrit:

«Il a raison. Shaqiri n'arrête pas de se plaindre, critiquer, remettre tout en question… C'est agaçant! A la place de diriger les jeunes joueurs, de les motiver, les guider. Incroyable et insupportable, un tel comportement»

Un autre utilisateur d'Instagram va jusqu'à remercier Carlos Varela pour sa prise de position:

«Merci Carlos! Shaqiri est insupportable depuis son retour en Suisse. Personne ne remet en question son talent ni ce qu'il a fait pour la Suisse. Mais c'est juste insupportable de le voir sur le terrain.»

D'autres internautes estiment que Xherdan Shaqiri, au vu de son CV, n'a de leçon à recevoir de personne.

Il sera intéressant de voir quelle ampleur prendra ce débat (re)lancé vigoureusement par Carlos Varela, ainsi que de constater s'il y aura un changement – ou non – d'attitude (moins tolérante?) des arbitres suisses envers le capitaine du FC Bâle.