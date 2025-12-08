Ce célèbre consultant TV romand dézingue Shaqiri
Si vous suivez les matchs du FC Bâle, vous avez forcément remarqué que Xherdan Shaqiri se plaint beaucoup sur le terrain. Et souvent avec véhémence. Il s'agit surtout de protestations envers l'arbitre ou ses coéquipiers.
Dans une interview qu'il a donnée le mois dernier à CH Media, le groupe auquel appartient watson, le capitaine du FC Bâle a expliqué pourquoi il manifeste aussi souvent son mécontentement. Concernant les décisions arbitrales, il estime qu'il n'est pas suffisamment protégé contre les fautes des adversaires. Et pour ce qui est de ses réprimandes appuyées envers ses coéquipiers, Shaqiri raconte qu'il fait ça pour les faire progresser et pour insuffler un état d'esprit de gagnant au FC Bâle.
Malgré leur objectif positif, selon Shaqiri, les réclamations de la star bâloise exaspèrent le consultant de blue Sport Carlos Varela. Le Genevois (48 ans), ancien joueur phare de Super League (Servette, Bâle, Aarau, YB et Xamax) et qui avait lui aussi un caractère bien trempé sur le terrain, a fait part de son agacement, ce dimanche, quant au comportement de Xherdan Shaqiri.
A la mi-temps du match Winterthour-Bâle (1-2), Varela a lâché sur le plateau de blue Sport:
Varela explique pourquoi Shaqiri l'exaspère 📺
Le consultant estime aussi que Xherdan Shaqiri devrait être davantage sanctionné pour ses protestations virulentes contre les arbitres (il n'a pas été averti ce dimanche, et n'a récolté que 3 cartons jaunes en 16 matchs de Super League):
La prise de position très tranchée de Carlos Varela crée un petit buzz à l'échelle du foot suisse. Lundi matin, la vidéo de son intervention, sur le compte Instagram de blue Sport, comptait déjà plus de 5 600 likes et près de 300 commentaires.
Quelques-uns approuvent l'avis de Varela. «Varela Président!», applaudit par exemple un internaute. Un autre écrit:
Un autre utilisateur d'Instagram va jusqu'à remercier Carlos Varela pour sa prise de position:
D'autres internautes estiment que Xherdan Shaqiri, au vu de son CV, n'a de leçon à recevoir de personne.
Il sera intéressant de voir quelle ampleur prendra ce débat (re)lancé vigoureusement par Carlos Varela, ainsi que de constater s'il y aura un changement – ou non – d'attitude (moins tolérante?) des arbitres suisses envers le capitaine du FC Bâle.