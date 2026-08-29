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Foot: la Fifa fait une fleur aux Argentins

La Fifa fait une fleur aux Argentins

La fédération argentine de football a obtenu de la Fifa que les sanctions infligées à ses joueurs soient également applicables lors des matchs amicaux.
29.08.2026, 09:0029.08.2026, 09:00

Selon un communiqué de l’Association argentine de football (Afa), la commission de discipline de la Fifa a donné une suite favorable à sa demande: les sanctions infligées à Leandro Paredes et ses coéquipiers en marge du Mondial s’appliqueront également aux matchs amicaux.

Le milieu argentin Paredes avait été suspendu pour dix matchs à la suite d'un geste violent, tandis que son coéquipier Nahuel Molina avait écopé de sept matchs.

A propos de sa sanction

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Les deux joueurs s’étaient particulièrement illustrés lors des échauffourées qui avaient éclaté au terme de la finale. Paredes avait fait tomber l’Espagnol Gavi au sol, tandis que Molina s’en était pris au capitaine champion du monde Rodri.

Sans la prise en compte des rencontres amicales dans leur sanction, les deux joueurs auraient été privés de sélection pendant plusieurs années. En effet, l'Albiceleste ne disputera ses prochains matchs officiels qu’à l’occasion de la Copa America 2028. Pour la Coupe du monde 2030, le finaliste de la dernière édition est déjà qualifié en tant que l’un des six pays hôtes.

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De son côté, l'Espagnol Gavi devra purger sa suspension d’un match lors de la première rencontre de la Ligue des nations en septembre. L’Argentin Thiago Almada avait également été suspendu pour une rencontre, tandis que l’entraîneur adjoint sud-américain Roberto Ayala avait écopé de trois matchs de suspension.

Selon son communiqué, l’Afa se réserve le droit de saisir la commission d’appel de la Fifa ou le Tribunal arbitral du sport (Tas) afin de «défendre ses droits et ceux de ses joueurs», même si les matchs amicaux sont désormais pris en compte dans les sanctions. Avant cela, elle souhaite toutefois attendre les motivations écrites de la décision.

(sda/apa/roc)

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