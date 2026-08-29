Xavier Fernandes est tombé fou amoureux des Alpes romandes, au point d'écrire des livres sur le sujet. image: watson

Ce Portugais a «appris le ski sur YouTube» et vit son rêve en Romandie

Né au bord de l'Atlantique, Xavier Fernandes (41 ans) est tombé fou amoureux des Alpes romandes. Au point d'en faire son métier et d'écrire des livres. Portrait d'un acharné.

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Xavier Fernandes a tout du guide de montagne romand typique. Ce quadragénaire est filiforme, incollable sur tous les sommets ou lieux-dits du coin, et clame son amour pour cette nature «qu'il faut traiter avec le plus grand respect». Et puis, évidemment, il habite en altitude. A Troistorrents, dans le val d'Illiez, en Valais.

Mais deux détails le démarquent. Le premier est anecdotique: une unique dreadlock sur l'arrière de son crâne, qui laisse deviner son attrait pour la culture alternative (il mixe de la techno comme DJ amateur). Le second l'est beaucoup moins: son accent portugais. Celui-ci cache un parcours de vie hors normes.

Xavier Fernandes avait peur du vide. Il pratique désormais l'alpinisme en haute montagne. image: dr

«Avec ma femme Patricia, on a appris le français en écoutant la RTS et en mettant les sous-titres en portugais», sourit-il. C'est peu dire que les programmes de la chaîne publique romande ont été efficaces! Quand le couple débarque en Suisse il y a treize ans, il «ne parle pas un mot» de la langue de Molière. Rien d'étonnant à ça: Xavier et Patricia quittent le Portugal quasiment du jour au lendemain. Sur un coup de foudre.

«On est tombé amoureux des montagnes», s'émeut encore aujourd'hui le Valaisan d'adoption. La flamme s'allume lors d'un voyage dans les Pyrénées, en 2013. C'est la première fois que les deux Portugais voient des cimes, eux qui ont toujours vécu dans une petite ville au bord de l'Atlantique.

Un «cinglé» , la RTS et les tutos YouTube

Quelques mois plus tard, ils entreprennent un trek autour du Mont-Blanc.

«A un moment, pendant cette marche, Patricia me dit: "Il faut qu'on vienne habiter ici, en Suisse! Notre place, elle est là, au milieu de ces montagnes"»

Elle déménage dans la foulée, dans un studio à Monthey. Il la rejoint quelques semaines plus tard, le temps de régler quelques points administratifs au Portugal.

«Là-bas, plusieurs personnes m'ont dit: "Tu es cinglé de partir comme ça, en Suisse!" Elles me demandaient aussi: "En fait, tu cherches à fuir quoi?"» Mais Xavier Fernandes, 28 ans à ce moment, n'a absolument rien à fuir. Il aime sa région d'origine, a un très bon job et un avenir radieux comme employé de banque. Simplement, l'attirance pour les montagnes, «ces espaces de liberté et de bien-être», est la plus forte.

«Et je ressentais le besoin de sortir de ma zone de confort. J'ai toujours été comme ça»

Le natif de la côte atlantique a eu le coup de foudre pour les paysages alpins. image: dr

Il va le faire à mille occasions en Suisse. Son manque de réseau, au début, ne l'empêche pas de rejoindre rapidement le Club alpin (CAS). Il apprend à skier «en regardant des tutoriels sur YouTube», et trouve un job alimentaire sur un chantier, bien loin de son métier initial. A côté de ça, il enchaîne les randonnées, souvent avec sa femme, Patricia. Son obsession pour les montagnes le fait se fondre dans le décor.

«Beaucoup de Portugais veulent passer toutes leurs vacances d'été au Portugal. Moi, je n'y suis pas retourné depuis plusieurs années. Ce sont mes parents qui viennent à Troistorrents. Et ils adorent la vue depuis leur chambre sur les Dents du Midi! Ils ont compris mon amour pour la montagne. En Suisse, je vis un conte de fée!»

La librairie, la salopette et les larmes

Sa zone de confort, Xavier Fernandes la quitte aussi quand il décide d'affronter une grande phobie: sa peur du vide. «J'ai vite su que ce serait un frein qui m'empêcherait de vivre ma passion des montagnes. Je partais de très loin: avant de venir en Suisse, j'avais peur de grimper sur une échelle», se marre-t-il, avec du recul. Il se soigne à la dure, en se confrontant à des parcours de plus en plus vertigineux. Désormais, l'ancien acrophobe pratique même l'alpinisme en haute montagne. Et le ski de randonnée (ça a donc valu la peine de zapper, de temps en temps, la RTS pour les tutos Youtube).

Lui aussi a mis beaucoup de cœur dans sa passion👇 Ce Romand a tout sacrifié pour créer «l'app numéro une pour faire du sport»

Oui, le Valaisan a la tête dure et beaucoup d'audace. Mais son acte le plus téméraire, sans doute, il le réalise loin des pentes abruptes. Dans... une librairie. On est alors début 2023.

«On rentrait d'un voyage en Haut-Valais. J'avais un carnet personnel avec mes notes sur mes sorties, accompagnées de photos. Un ami guide commence à le feuilleter et me dit: "Tu sais que tu pourrais en faire un livre? Sérieusement, c'est unique comme présentation d'itinéraires de haute montagne!"»

Pour chaque sommet qu'il a gravi à pied et répertorié (une centaine, seulement des «3 000 mètres»), Xavier Fernandes a écrit – en français – une petite description du parcours, représenté celui-ci sur une carte, noté sa difficulté (T1 à T6, selon l'échelle du Club alpin suisse) et donc ajouté des photos. «Pour des sommets de 3 000 mètres, uniquement en Valais et tous accessibles sans matériel d'alpinisme, c'est effectivement une première», fait-il savoir.



Xavier Fernandes a vendu 3 300 exemplaires de son livre. Il a été très ému au moment de voir l'objet fini. image: dr

Le Chablaisien ne perd pas une seconde. Le même jour, sur le chemin du retour, il s'arrête dans une librairie de Sierre (VS), pour tâter le terrain. «La responsable m'a tout de suite dit qu'elle serait intéressée à vendre un tel livre». Et il y a de quoi: en Suisse, la randonnée en montagne cartonne, au point d'être l'activité sportive la plus pratiquée, selon une étude récente de l'Office fédéral du sport (OFSPO). Xavier Fernandes peut le constater:

«Trois ans et demi plus tard, j'ai vendu 3 300 exemplaires. C'est incroyable, jamais je n'aurais cru cela possible!»

Le randonneur-auteur a pourtant tout fait pour. Il a lancé une campagne de crowdfunding, fait du porte à porte pour trouver des sponsors et mis environ 4 000 francs de sa poche, sur les 14 000 au total. Il a ensuite trouvé un graphiste et un imprimeur dans la région. «Quand j'ai eu le livre fini dans les mains, j'ai pleuré».

Pour trouver d'autres points de vente, il n'hésite pas à mettre les mains dans le cambouis. Il s'en souvient, en rigolant: «Un jour, je travaillais sur un chantier à Genève, et durant ma pause de midi, je suis allé présenter mon bouquin dans une libraire aux Eaux-Vives, avec ma salopette de chantier qui était tachée de graisse».

Le livre de Xavier Fernandes, en bref



- 259 pages

- Descriptions de randonnées sur 100 sommets valaisans d'environ 3 000 mètres d'altitude, accessibles sans matériel d'alpinisme

- Langue: français. Traduit en allemand et en anglais

- Prix: 60 chf

- Disponible en librairie ou sur le site de Xavier Fernandes (cliquez

100 sommets 3000 m, Randonnées dans le Canton du Valais (2023). Auto-édité.- 259 pages- Descriptions de randonnées sur 100 sommets valaisans d'environ 3 000 mètres d'altitude, accessibles sans matériel d'alpinisme- Langue: français. Traduit en allemand et en anglais- Prix: 60 chf- Disponible en librairie ou sur le site de Xavier Fernandes (cliquez ici)

Un auteur «responsable»

Xavier Fernandes n'aura plus besoin de faire du démarchage en bleu de travail l'année prochaine, pour son deuxième livre. Il a donné sa démission en juin, pour tenter de vivre de sa passion. Tout cet été, il a accompagné des clients privés en montagne et espère passer prochainement son brevet de guide.

Le Romand en a aussi profité pour commencer à écrire le deuxième tome de ses virées, qu'il espère publier au printemps 2027. Toujours sur des 3 000 mètres. «C'est là où je me sens le mieux, sur des montagnes moins connues, loin des "autoroutes" que sont certains 4 000 mètres». Il précise:

«Ce sera exactement le même type de contenus, mais avec d'autres sommets et parcours. Le livre s'adressera de nouveau à tout le monde, mais il y aura davantage d'itinéraires compliqués avec des T4 et T5. Et cette fois, comme je sais dès le départ que mon travail sera publié, il y aura des photos encore plus soignées et impressionnantes.»

Autre évolution notable: une préface qui met l'accent sur les dangers de la montagne, et la nécessité de préparer minutieusement ses sorties. «Récemment, quelqu'un qui me suit sur Instagram m'a écrit pour me demander des conseils sur le parcours, alors qu'il était en pleine ascension. Quand j'ai vu dans quoi il s'était lancé et en connaissant son niveau, je me suis dit qu'il était complètement inconscient!»

Xavier Fernandes veut sensibiliser à la nécessité d'être prudent en montagne. image: dr

Ce constat rejoint le récent rapport alarmant du Bureau de prévention des accidents (BPA) sur les très nombreux accidents en montagne, notamment parce que les randonneurs surestiment leurs capacités. «Quand on partage publiquement des itinéraires ou conseils, on est responsable des conséquences. Les influenceurs sur les réseaux devraient aussi prendre conscience de cela», alerte Xavier Fernandes.

Le résident de Troistorrents, lui, connaît ses limites. «Je n'hésite pas à rebrousser chemin si je ne la sens pas». Il lui arrive aussi de tenter de rejoindre le sommet par un autre chemin, qu'il se fraie lui-même, mais toujours avec sécurité.

«Même si je balise en grande partie mes randonnées, j'adore aussi garder une petite part d'inconnu, une exploration. En fait, en montagne, je suis comme Magellan!»

Finalement, les Alpes valaisannes et l'Atlantique ne sont peut-être pas si différents.