Novak Djokovic lors d'une séance avec un ballon en 2021 à Wimbledon. Image: EPA AELTC POOL

Wimbledon a la tête au foot

Pas question de retransmettre les matches du Mondial sur les écrans de Wimbledon, ont prévenu les organisateurs du prestigieux tournoi de tennis. Mais le foot est partout, aussi bien sur les téléphones des spectateurs dans les tribunes que dans les conférences de presse des joueurs.

Caroline TAÏX / afp

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Mercredi soir, après un début de match difficile contre la République démocratique du Congo, l'Angleterre a fini par égaliser à la 75ème minute. Une clameur s'est alors élevée du Central de Wimbledon et du court numéro 1 et des applaudissements ont retenti. «Je pensais que c'était pour nous», a plaisanté en conférence de presse la joueuse tchèque Barbora Krejcikova après sa victoire contre la championne de Roland-Garros, Mirra Andreeva.

Les spectateurs étaient nombreux à avoir leur téléphone sur les genoux, leur attention passant du sud-ouest de Londres au stade d'Atlanta.

Le tournoi de Wimbledon, qui attire spectateurs et joueurs du monde entier, a démarré le 29 juin et se terminera le 12 juillet, en plein Mondial. Mais dès le premier jour du tournoi, Sally Bolton, directrice du club qui organise le tournoi, a expliqué que le football ne serait pas diffusé à Wimbledon. Ni sur les grands écrans de «The Hill», la colline où se rassemblent des spectateurs, ni dans les espaces réservés aux joueurs.

«Bien sûr si les gens ont leur téléphone, on ne va pas les empêcher de regarder le match de foot» Sally Bolton, directrice du club qui organise le tournoi de Wimbledon.

Mais n'est-ce pas frustrant pour les organisateurs de Wimbledon de voir des spectateurs sur l'un des plus prestigieux court de tennis du monde les yeux rivés sur leur téléphone? «Je pense qu’il y a des choses que l’on maîtrise et d’autres non, et cela donne parfois lieu à des moments de légèreté et de convivialité entre les gens», a relativisé vendredi le directeur du tournoi, Jamie Baker, lors d'une conférence de presse. «Nous ne pensons pas que cela affecte l’atmosphère autour des courts», a-t-il ajouté.-

D'autres compétitions sportives ont été aménagées de manière à éviter tout chevauchement avec les matches du Mondial. Cela a été le cas pour un match de cricket opposant mercredi les Derbyshire Falcons et les Lancashire Lightning, décalé pour ne commencer qu'après la rencontre entre l'Angleterre et la République démocratique du Congo.

Mais les organisateurs de Wimbledon ne semblent pas envisager cette option. «Mon téléphone explose avec toutes les demandes des joueurs» liées à la programmation, a souri Jamie Baker vendredi, soulignant qu'elles étaient fondées sur «tout un tas» de raisons, pas seulement liées à la Coupe du monde.

«La considération la plus importante reste toujours l’aspect compétitif. Nous veillons donc à ce que les joueurs bénéficient du même temps de repos entre les tours» Jamie Baker, directeur de Wimbledon

Entre les joueurs de tennis aussi, le foot est un des grands sujets de conversation. L'Espagnol Rafael Jodar, 26e mondial, a expliqué devant la presse en parler avec d'autres joueurs «fans de foot» comme le Brésilien Joao Fonseca, mais éviter ce sujet délicat avec les Italiens, non qualifiés au Mondial pour la troisième édition d'affilée. «On s'entrainait avec Matteo Berrettini l'autre jour, mais il n'a pas voulu en parler», a-t-il dit en riant.

Rafael Jodar a expliqué «essayer de regarder certains matches, surtout ceux qui ne commencent pas trop tard». Le huitième de finale Angleterre-Mexique ne perturbera pas Wimbledon, puisqu'il aura lieu lundi à 1h du matin, heure locale. Les pubs seront exceptionnellement autorisés à servir de l'alcool jusqu'à 5h du matin. «Craignez-vous que certains employés n’arrivent pas à l’heure, ou qu’ils aient un peu abusé de la fête et soient fatigués» lundi matin? a lancé un journaliste à Jamie Baker. «Il y aura peut-être quelques personnes un peu fatiguées, je pense que c’est à prévoir», anticipe déjà le directeur.