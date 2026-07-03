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L'incroyable raté qui a coûté un but à la Nati

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L'incroyable raté qui a coûté un but à la Nati en vidéo

Fabien Rieder a gâché une énorme occasion contre l'Algérie, vendredi en 8e de finale de la Coupe du monde.
03.07.2026, 08:1203.07.2026, 08:24
Julien Caloz
Julien Caloz

La Suisse s'est imposée 2-0 face à l'Algérie, tôt vendredi matin (5h, heure suisse) en 8e de finale de la Coupe du monde. Mais le score aurait pu être plus important encore si Fabien Rieder n'avait pas manqué une énorme occasion, seul face au but vide.

Alors qu'il restait un peu plus de 10 minutes à disputer, le milieu international suisse, entré en cours de match pour Ruben Vargas (71e), a eu l'occasion de marquer son deuxième but en sélection (31 apparitions). Mais il a manqué l'immanquable, seul face au but vide.

Le raté de Rieder en vidéo:

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Cette action n'a heureusement pas porté à conséquence pour la Nati puisque le score était déjà de 2-0 et que plus rien n'a été marqué par la suite. Mais elle aurait pu avoir de lourdes conséquences si l'Algérie avait rattrapé son retard en fin de match.

Il faut désormais espérer que Fabian Rieder ne ressasse pas cette occasion manquée dans les jours à venir, surtout que l'équipe de Suisse aura besoin de lui la semaine prochaine déjà et dans le même stade.

Adversaires, dates et heures: voici ce qui attend la Nati

La Nati défiera en effet mardi (22h, heure suisse) le vainqueur du duel entre le Ghana et la Colombie, toujours à Vancouver. Murat Yakin et son équipe miseront sur leur force de frappe offensive (après trois compositions plutôt conservatrices, le sélectionneur avait cette fois opté pour un onze résolument offensif avec Johan Manzambi en soutien du trio Ndoye-Embolo-Vargas) mais aussi sur leur stabilité défensive: sur leurs 15 derniers matchs, les Helvètes n'ont encaissé qu'une seule fois plus d'un but dans le même match.

C'était le 27 mars dernier en match amical contre l'Allemagne (3-4), une sélection qui aimerait bien avoir les mêmes statistiques que la Nati aujourd'hui.

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