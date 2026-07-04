Harry Kane et Thomas Tuchel ont raison de se méfier de leur 8e de finale au stade Azteca.

L'Angleterre a un gros désavantage en 8e de finale

Harry Kane et ses coéquipiers devront gérer l'altitude du stade Azteca (2240m), dimanche en 8e de finale du Mondial face au Mexique. Un défi impossible.

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Les joueurs anglais ont quitté leur base de Kansas City vendredi pour rejoindre la capitale mexicaine. Leur 8e de finale face à l'enfiévré pays co-organisateur, qui a remporté ses quatre premiers matches sans encaisser de but, est prévu dimanche à 18h00 locales (2h du matin lundi, heure suisse).

Les températures prévues seront loin d'être caniculaires (20 degrés celsius) mais des précipitations sont attendues. Des conditions presque britanniques pour les Three Lions, si ce n'est qu'ils vont évoluer à 2240 mètres au-dessus du niveau de la mer. A une telle altitude, à chaque effort l'organisme perd en oxygène, quand le ballon circule lui toujours plus vite.

«L’altitude sera bien sûr un gros désavantage, car nous ne pouvons pas nous y adapter physiquement en quatre jours. C’est tout simplement impossible» Thomas Tuchel

«D’autres obstacles peuvent se mettre sur notre chemin, mais nous sommes prêts pour ça», a poursuivi le sélectionneur de l'Angleterre voyant là une occasion parfaite «de trouver des réponses lorsque les choses deviendront difficiles».

Selon le technicien allemand, l'Angleterre a fait tout ce qu’elle pouvait dans sa préparation pour s’acclimater à cette Coupe du monde, qui se déroule au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Début juin, elle a notamment fait un stage d'une dizaine de jours en Floride pour s’accoutumer aux fortes chaleurs et à l'humidité.

Mais le rythme soutenu entre les matches, joués jusqu'ici à Dallas et Atlanta, dans des stades couverts et climatisés, à Boston et East Rutherford, près de New York, sous d'assez fortes chaleurs, n'a guère laissé le temps aux Anglais de se préparer aux conditions qui les attendent à Mexico. Or «la recommandation est soit d’arriver 10 jours avant – ce qui était trop tôt pour nous – soit à la dernière minute, ce qui n’est pas autorisé», rappelle Thomas Tuchel, à propos de l'obligation par la Fifa d'arriver au plus tard la veille des matches pour respecter les obligation médiatiques d'usage.

Le compromis trouvé par l'encadrement aura été de poser les valises deux jours avant la rencontre. Un délai insuffisant pour se présenter dans les meilleures conditions sur le terrain, dimanche soir dans le bouillant stade Azteca. L'Angleterre aura fort à faire si elle veut poursuivre sa route dans ce Mondial.

(jcz/afp)