beau temps20°
DE | FR
burger
Sport
Football

L'Angleterre a un gros désavantage en 8e de finale

Harry Kane et Thomas Tuchel ont raison de se méfier de leur 8e de finale au stade Azteca.
Harry Kane et Thomas Tuchel ont raison de se méfier de leur 8e de finale au stade Azteca.

L'Angleterre a un gros désavantage en 8e de finale

Harry Kane et ses coéquipiers devront gérer l'altitude du stade Azteca (2240m), dimanche en 8e de finale du Mondial face au Mexique. Un défi impossible.
04.07.2026, 10:2704.07.2026, 10:27

Les joueurs anglais ont quitté leur base de Kansas City vendredi pour rejoindre la capitale mexicaine. Leur 8e de finale face à l'enfiévré pays co-organisateur, qui a remporté ses quatre premiers matches sans encaisser de but, est prévu dimanche à 18h00 locales (2h du matin lundi, heure suisse).

Les températures prévues seront loin d'être caniculaires (20 degrés celsius) mais des précipitations sont attendues. Des conditions presque britanniques pour les Three Lions, si ce n'est qu'ils vont évoluer à 2240 mètres au-dessus du niveau de la mer. A une telle altitude, à chaque effort l'organisme perd en oxygène, quand le ballon circule lui toujours plus vite.

«L’altitude sera bien sûr un gros désavantage, car nous ne pouvons pas nous y adapter physiquement en quatre jours. C’est tout simplement impossible»
Thomas Tuchel

«D’autres obstacles peuvent se mettre sur notre chemin, mais nous sommes prêts pour ça», a poursuivi le sélectionneur de l'Angleterre voyant là une occasion parfaite «de trouver des réponses lorsque les choses deviendront difficiles».

Adversaires, dates et heures: voici ce qui attend la Nati

Selon le technicien allemand, l'Angleterre a fait tout ce qu’elle pouvait dans sa préparation pour s’acclimater à cette Coupe du monde, qui se déroule au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Début juin, elle a notamment fait un stage d'une dizaine de jours en Floride pour s’accoutumer aux fortes chaleurs et à l'humidité.

Mais le rythme soutenu entre les matches, joués jusqu'ici à Dallas et Atlanta, dans des stades couverts et climatisés, à Boston et East Rutherford, près de New York, sous d'assez fortes chaleurs, n'a guère laissé le temps aux Anglais de se préparer aux conditions qui les attendent à Mexico. Or «la recommandation est soit d’arriver 10 jours avant – ce qui était trop tôt pour nous – soit à la dernière minute, ce qui n’est pas autorisé», rappelle Thomas Tuchel, à propos de l'obligation par la Fifa d'arriver au plus tard la veille des matches pour respecter les obligation médiatiques d'usage.

La Nati affrontera un «tueur de géants» en 8e de finale

Le compromis trouvé par l'encadrement aura été de poser les valises deux jours avant la rencontre. Un délai insuffisant pour se présenter dans les meilleures conditions sur le terrain, dimanche soir dans le bouillant stade Azteca. L'Angleterre aura fort à faire si elle veut poursuivre sa route dans ce Mondial.

(jcz/afp)

Plus d'articles sur la Coupe du monde 2026
Ce bout de scotch est le coup marketing du Mondial
Ce bout de scotch est le coup marketing du Mondial
de Margaux Habert
Le coach de l&#039;Angleterre joue avec le feu
Le coach de l'Angleterre joue avec le feu
de Romuald Cachod
On ne pensait pas trouver des fans du Japon dans ce pays
On ne pensait pas trouver des fans du Japon dans ce pays
de Rebecca BAILEY et Tommy WANG
La Suisse va devoir gérer un luxe inhabituel à la Coupe du monde
La Suisse va devoir gérer un luxe inhabituel à la Coupe du monde
de Niklas Helbling
Une mauvaise habitude revient hanter la Nati
Une mauvaise habitude revient hanter la Nati
de Adrian Bürgler
Pourquoi Murat Yakin a dû changer de t-shirt en plein match
Pourquoi Murat Yakin a dû changer de t-shirt en plein match
Voici l&#039;adversaire le plus probable de la Nati en 16es
Voici l'adversaire le plus probable de la Nati en 16es
de Niklas Helbling
Ce choix de Murat Yakin interroge
Ce choix de Murat Yakin interroge
de Romuald Cachod
Personne ne fait mieux que Xhaka et Akanji sur ces points
Personne ne fait mieux que Xhaka et Akanji sur ces points
de Romuald Cachod
Des tonnes de deepfakes au Mondial servent des intérêts obscurs
Des tonnes de deepfakes au Mondial servent des intérêts obscurs
de Oliver Wietlisbach
Au Mondial, cette sauce américaine rend fous les Européens
6
Au Mondial, cette sauce américaine rend fous les Européens
de Margaux Habert
La Fifa concocte une petite révolution pour les tirs au but au Mondial
La Fifa concocte une petite révolution pour les tirs au but au Mondial
Un commentateur insulte la Fifa et Infantino: il le paie cher
1
Un commentateur insulte la Fifa et Infantino: il le paie cher
Ronaldo incarne une nouvelle mode
Ronaldo incarne une nouvelle mode
de Yoann Graber
Ce célèbre fan est enfin arrivé au Mondial et va vous estomaquer
Ce célèbre fan est enfin arrivé au Mondial et va vous estomaquer
de Yoann Graber
Cet homme veille sur la Nati grâce à Granit Xhaka
Cet homme veille sur la Nati grâce à Granit Xhaka
On a déniché une tradition 100% suisse à côté du camp de la Nati
On a déniché une tradition 100% suisse à côté du camp de la Nati
de Sebastian Wendel, San Diego
Thèmes
Comment l'Europe défie la vague de chaleur
1 / 33
Comment l'Europe défie la vague de chaleur

Dimanche, la température à Paris a atteint 37 degrés.
source: sda / michel euler
partager sur Facebookpartager sur X
La saison 6 de «Emily in Paris» en tournage à Paris
Video: extern / rest
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La Nati connait son adversaire en 8e de finale
La Colombie a pris rendez-vous avec la Suisse, mardi prochain à 22h. Les Cafeteros ont vaincu un Ghana inoffensif 1-0 en 16es de finale du Mondial vendredi à Kansas City grâce à un but de Jhon Arias à la 14e.
A l'image des Helvètes la veille, l'équipe de Nestor Lorenzo a maîtrisé son adversaire pour se hisser en huitièmes de finale et affronter les hommes de Murat Yakin. Elle tentera de se qualifier pour la deuxième fois pour les quarts après l'édition 2014, où elle avait subi la loi du Brésil (2-1).
L’article