Adversaires, dates et heures: voici ce qui attend la Nati

L'équipe de Suisse s'est qualifiée pour les 8es de finale de la Coupe du monde en battant l'Algérie vendredi. Voici comment se passera la suite.

Plus de «Sport»

Vous avez eu du mal à vous lever ce vendredi matin (5h) pour assister au match de la Suisse face à l'Algérie? Alors vous allez souffrir si la Nati se qualifie pour les quarts de finale! Mais ne sautons pas les étapes et commençons par le prochain tour qui attend les hommes de Murat Yakin.

8e de finale

La Nati affrontera le vainqueur du match entre la Colombie et le Ghana (une partie qui se dispute ce samedi à 3h30 du matin, heure suisse) en 8e de finale de la Coupe du monde. Ce sera toujours à Vancouver, comme face à l'Algérie, mais cette fois à un horaire bien plus favorable pour les supporters de la Suisse puisque le coup d'envoi sera donné mardi prochain à 22h.

Vous préférez affronter le Ghana ou la Colombie? Le Ghana La Colombie Je n'ai pas de préférence Voter Au total, 78 personnes ont participé à ce sondage.

Quart de finale

Si la Suisse passe un nouveau tour, elle affrontera cette fois une de ces quatre équipes: Argentine, Egypte, Australie ou Cap-Vert. Sur le papier, l'équipe de Lionel Messi semble clairement favorite, mais il y a déjà eu plusieurs surprises depuis le début de la compétition. Quoi qu'il en soit, ce quart de finale se disputera le dimanche 12 juillet à Kansas City. Le «problème», c'est l'horaire: le coup d'envoi de la partie sera donné à 3h. Si Granit Xhaka et ses coéquipiers arrivent jusqu'ici, les supporters de la Suisse devront veiller très tard ou se lever très tôt.

Demi-finale

Si l'aventure continue, la Suisse évoluerait à Atlanta le mercredi 15 juillet cette fois en prime-time: 21h, heure suisse. Elle défierait le Brésil, la Norvège, le Mexique ou l'Angleterre. Cette fois, contrairement au bas de tableau avec l'Argentine, difficile de dégager un favori: le Brésil et l'Angleterre possèdent les meilleures individualités, mais le Mexique est en mission et la Norvège possède un collectif redoutable.

A propos du stade d'Atlanta: La Nati pourrait jouer dans un stade à contre-courant

Finale

Le titre mondial sera décerné le dimanche 19 juillet à 21h à New York. Si la Nati déjoue tous les pronostics et se qualifie pour le dernier match du tournoi, elle se mesurera à un adversaire de l'autre moitié de tableau. Sûrement la France, peut-être l'Espagne ou le Portugal, à moins qu'un outsider (Maroc? Etats-Unis?) ne crée la surprise. Rendez-vous dans deux semaines!

On résume: