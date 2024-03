Ziegler et Bürki à la lutte pour le ballon: c'était en septembre à Tourbillon. Image: KEYSTONE

«Même s'il perd contre Thoune vendredi, le FC Sion finira premier»

Un expert explique pourquoi le résultat du match au sommet entre le 1er et le 2e de Challenge League ne changera rien au classement final.

Jérémy Manière a disputé 167 rencontres en Challenge League. Les terrains de Thoune, de Wil ou de Vaduz, les matchs du vendredi ou du lundi, les adversaires rugueux, les rêves de promotion brisés ou au contraire exaucés (avec le LS en 2016): tout ce qui fait la particularité du championnat suisse de 2e division n'a plus vraiment de secret pour l'ancien défenseur, qui continue de garder un oeil attentif sur le football suisse depuis qu'il est consultant pour blueSport.

Il ne manquera pas Sion-Thoune, vendredi soir (20h15). Un match de la 26e journée de Challenge League, mais pas n'importe lequel, puisqu'il oppose le leader du championnat à son dauphin, et qu'il a donc tout d'un choc au sommet. Mais en est-ce vraiment un? Interview

Jérémy Manière, ce Sion-Thoune du 15 mars confronte deux équipes qui semblent si proches.

C'est vrai, mais le classement ne dit pas tout de l'excellente saison des Valaisans et, surtout, des sorties moyennes des Thounois ces dernières semaines. Ils ont perdu 4-0 contre Xamax, et s'ils ont battu le Stade Nyonnais 4-1, ils ont été moins bons que les Vaudois dans le jeu pendant 60 minutes. Donc s'ils perdent vendredi à Tourbillon, je ne vois pas comment les Thounois pourraient refaire leurs 8 longueurs de retard face à ce FC Sion version 2024, solide et expérimenté.

La pression de ce choc au sommet sera donc sur les épaules du FC Thoune.

Absolument. Sion aura une pression positive puisqu'il pourra, entre guillemets, «plier l'affaire» en cas de victoire. Ce sera différent pour le FC Thoune, qui n'aura pas d'autre choix que de gagner s'il entend conserver des chances de se battre pour la première place.

Des chances concrètes ou théoriques?

(Il réfléchit) Thoune reviendrait certes à deux points du leader, mais je vois dans tous les cas Sion terminer premier en fin de saison. Les Sédunois n'ont perdu qu'un seul match cette saison, toutes compétitions confondues.

La seule défaite du leader, c'était justement contre Thoune, le 25 septembre (2-3).

Oui, mais cette partie-là, les joueurs de Tholot ne doivent jamais la perdre. Thoune était mené 2-0 et avait réduit l'écart grâce à un but de Castroman venu de nulle part. Ensuite, une succession d'évènements avait joué en défaveur du FC Sion.

Le résumé du match Le but de Castroman est à voir après 3'15. Vidéo: YouTube/FCSionOnline

Depuis, les Valaisans n'ont plus jamais perdu, que ce soit en Coupe contre Young Boys, ou en championnat. Et même quand ils ne sont pas brillants, comme contre Xamax, ils ne s'inclinent pas. C'est un excellent argument pour eux: ils peuvent faire des points en toutes circonstances. Ils ont quand même bien plus de certitudes, dans leur effectif et dans leur jeu, que les Thounois.

Sion a une demi-finale de Coupe à disputer (contre Lugano le 27 avril). Est-ce une source de motivation ou, au contraire, de distraction? Quand on se focalise sur la Coupe, on en oublie parfois le championnat.

Certes, mais pouvoir jouer sur les deux tableaux à la mi-mars, c'est quand même une sacrée source de motivation! Sion a tout à gagner en cette fin de championnat. Souvenez-vous où l'équipe était il y a huit mois... Aujourd'hui, les Valaisans ont une autoroute pour la Super League et ils peuvent se qualifier pour une nouvelle finale de Coupe. Ce n'est que du positif.



Tholot avait été félicité par son président après la victoire de Sion contre YB en quart de finale. Image: KEYSTONE

Vous savez quel match le FC Sion disputera avant sa demi-finale contre Lugano?

Non... Thoune?



Exactement! Pile cinq jours avant...

Ah, c'est beau, le hasard du calendrier! Eh bien voilà: s'il y a une semaine où il ne faudra pas se rater, ce sera celle-ci. Il faudra être prêt, mais je sens les Sédunois suffisamment armés pour faire un bon match en Coupe et assurer la promotion en championnat.



Vous avez joué 167 matchs en Challenge League au cours de votre carrière, vous connaissez mieux que personne à quel point il s'agit d'un championnat particulier, où les favoris sont attendus par des équipes robustes sur des terrains parfois difficiles. Malgré tout, le FC Sion s'en sort toujours cette saison.

C'est tout à fait vrai, et ça n'a rien d'évident. Car quand tu affrontes le leader, une équipe qui carbure en championnat, tu as tendance instinctivement à placer un bloc bas, à resserrer les lignes et à défendre en espérant exploiter une ou deux contre-attaques. C'est ce que les équipes font cette année contre Sion et malgré tout, les Valaisans s'en sortent toujours. Ça c'est très, très fort. Prenez le match à Vaduz il y a un mois: Sion a retourné la partie en inscrivant deux buts en toute fin de rencontre (86e et 94e).

«Ce sont des victoires qui marquent un collectif, et qui forgent le sentiment que rien ne peut vous arriver»

L'avantage du leader, c'est aussi d'avoir un entraîneur (Didier Tholot) qui connaît très bien le football suisse.

C'est vrai et c'est une chance. J'ai d'ailleurs souvent reproché au FC Sion d'axer son recrutement sur des joueurs et entraîneurs étrangers au football suisse. Ces derniers ne pouvaient qu'être surpris quand ils découvraient les terrains d'entraînement du club, ou qu'ils devaient se déplacer à Wil ou Vaduz. Or cette saison, la direction sportive a fait un recrutement intelligent, avec des gars (Sorgic, Kronig, Kabacalman, Chipperfield, etc.) qui ont envie d'être là, qui connaissent le foot suisse et qui s'identifient au maillot. Le FC Sion a gagné du temps sur l'adaptation des nouveaux joueurs, et c'est aussi ce qui fait sa force aujourd'hui.