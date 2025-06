Kylian Mbappé est toujours en conflit avec son ancien club. Image: getty

Voici pourquoi Mbappé porte plainte contre le PSG

Une information judiciaire a été ouverte mardi pour harcèlement moral après une plainte déposée par Kylian Mbappé contre le Paris Saint-Germain, son ancien club. Dans le viseur: la pratique du «loft», déjà dénoncée par d'autres joueurs.

Clara WRIGHT

Le parquet de Paris a indiqué jeudi à l'AFP avoir ouvert une information judiciaire contre X, pour harcèlement moral. Deux juges d'instruction ont été saisis, a précisé une source proche du dossier pour enquêter sur les accusations du joueur, qui évolue désormais comme attaquant au Real Madrid.

Kylian Mbappé, capitaine de l'équipe de France, a déposé plainte à Paris le 16 mai pour harcèlement moral et tentative d'extorsion de signature, dénonçant notamment son placement à l'été 2023 dans le «loft» du PSG.

Cette pratique, récurrente dans les clubs de football, consiste en une mise à l'écart des joueurs et fait déjà l'objet de plusieurs enquêtes à Paris.

Maximiser les transferts

Une autre procédure est ainsi confiée à la Brigade de répression de la délinquance aux personnes (BRDP), après la plainte déposée en mai par la joueuse de football Kheira Hamraoui, visant également le PSG.

Dans ce dossier, la footballeuse, qui avait été agressée et évolue désormais à Al-Shabab en Arabie saoudite, affirme que le club l'a mise à l'écart après sa convalescence afin de l'inciter à partir, selon une source proche du dossier.

Le PSG n'est pas le seul club visé par ces accusations.

Dès janvier 2024, le syndicat des footballeurs et footballeuses professionnels UNFP avait porté plainte contre X, s'appuyant sur une liste d'une cinquantaine de joueurs placés en «loft» (mais qui n'ont pas été associés à la préparation de la plainte).

Le syndicat accuse de harcèlement moral et d'extorsion les différents clubs mettant en place ces «lofts» pour mettre délibérément à l'écart certains joueurs afin, selon le syndicat, de «maximiser le prix des transferts». Une enquête avait été ouverte, dirigée par le parquet.

Début juin, les avocats de l'UNFP, Léon Del Forno et Julia Minkowski, ont déposé une nouvelle plainte pour obtenir qu'un juge d'instruction soit saisi des investigations.

Placard sur gazon

Que reprochent les joueurs à leurs clubs?

Concrètement, lors de la période estivale des transferts, encadrée par la convention collective des footballeurs professionnels, des clubs peuvent placer les joueurs dont ils veulent se séparer dans un «loft», sorte de mise au placard adaptée au gazon: plus d'entraînement avec le groupe professionnel, plus de déplacements, ni de matchs...

Selon l'article 507 de la Charte du football français, qui fait office de convention collective, les clubs ont toutefois des devoirs envers ces joueurs: leur permettre d'accéder aux vestiaires, aux infrastructures d'entraînement, à des soins médicaux «éventuellement différents, mais de qualité identique».

Ils doivent aussi leur fournir les équipements «prévus pour tous les joueurs professionnels» et leur proposer des horaires d'entraînement« compatibles avec les autres conditions de préparation et d'entraînement du groupe principal des professionnels, ainsi que respectueuses de la santé des joueurs».

Ce «loft» doit se terminer le 1er septembre, date de clôture du marché des transferts. Mais ces pratiques connaissent de nombreuses dérives, selon ses pourfendeurs.

Cette mise à l'écart, jugée alors abusive, pousse les joueurs à prolonger leur contrat au club ou, à l'inverse, à accepter un transfert - une façon pour leur employeur de se séparer d'eux en s'assurant de toucher des indemnités - voire à résilier leur contrat.

Sollicité jeudi, l'avocat pénaliste de Kylian Mbappé, Pierre-Olivier Sur, n'a pas souhaité commenter l'ouverture d'une information judiciaire. L'entourage du joueur n'a pas non plus voulu faire de commentaire et le PSG n'a pas réagi dans l'immédiat.

Outre le volet pénal, Kylian Mbappé est également en litige financier avec le PSG. Ses avocats ont tenu début avril une conférence de presse, la première depuis le début du conflit, «pour passer à l'attaque» après un long bras de fer devant les instances sportives, comme la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel.

En somme, Kylian Mbappé, parti libre au Real Madrid à l'été 2024, réclame 55 millions d'euros de primes et salaires impayés. Un «récit fantasque», selon le PSG.