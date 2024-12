Kylian Mbappé, actuellement dans une mauvaise passe, a-t-il été victime d'un mauvais sort? image: keystone/shutterstock

«Mbappé a été marabouté»: un vrai marabout nous raconte son travail

Kylian Mbappé connaît actuellement de grosses galères sur les pelouses et en dehors. Au point qu'un célèbre consultant TV a affirmé qu'il a été «marabouté». Un praticien nous plonge dans ces rites ésotériques.

Plus de «Sport»

Kylian Mbappé traverse une période très compliquée, sur les terrains et en dehors. La star française du football a été très critiquée au pays en octobre, quand elle a décliné une convocation pour deux matchs de la Ligue des nations. Officiellement, Mbappé était blessé à la cuisse au moment de la liste, mais il a pourtant joué avec son club, le Real Madrid, deux jours plus tard.

Pire: une enquête pour viol a été ouverte à son encontre à Stockholm, où il a effectué un court séjour au même moment qu'il zappait le rassemblement des Bleus. L'affaire est toujours en cours.

Kylian Mbappé traverse une période difficile, sur les terrains et en dehors. Image: keystone

Sur la pelouse aussi, le champion du monde 2018 est en grande détresse.

Transféré du PSG au Real Madrid, le Français ne trouve pas ses marques dans sa nouvelle équipe, avec qui il aligne les prestations décevantes.

La semaine dernière, il a été transparent face à Liverpool en Champions League (0-2) et a même raté un penalty. Rebelote ce mercredi, avec un nouvel échec à onze mètres une autre défaite, cette fois sur le terrain de l'Athletic Bilbao (1-2) en Liga.

Les déboires de Mbappé ont amené l'ex-international tricolore et désormais consultant, Emmanuel Petit (54 ans), à balancer une phrase choc dans l'émission After Foot sur RMC, juste après le match Liverpool-Real Madrid:

«Moi je pense qu’il a vraiment été marabouté. Moi j’y crois, à ces choses-là. Les Occidentaux n’y croient pas, ce n’est pas dans leur culture, on est très cartésien. Moi j’y crois.»

La séquence en vidéo Vidéo: twitter

Des propos qui font écho à l'«affaire Pogba», un conflit sous fond de tentative d'extorsion qui a éclaté en été 2022 entre l'international français Paul Pogba et son frère, Mathias. Ce dernier – dont le procès a lieu cette semaine – avait accusé Paul Pogba d'avoir consulté un marabout pour jeter un mauvais sort à Kylian Mbappé, son coéquipier en sélection nationale.

Paul Pogba avait alors avoué avoir effectivement eu recours à un marabout. Mais selon lui, ce n'était pas pour jeter un sort à Kylian Mbappé. Dans une audition au tribunal, le milieu des Bleus et de la Juventus avait expliqué avoir mandaté un marabout pour obtenir une protection contre les blessures et donner de l'argent à une association humanitaire aidant des enfants en Afrique.

Contacté en septembre 2022 par watson, au moment où a éclaté cette «affaire Pogba», l'autoproclamé «Professeur Amadou» croit dur comme fer à la justification de Paul Pogba. «Il est musulman et bon croyant, il ne peut pas avoir demandé de faire du mal à quelqu'un», balaie le marabout qui exerce en Suisse romande, lui aussi musulman. Le Sénégalais, établi depuis 17 ans dans notre pays, explique que les «vrais marabouts» doivent absolument respecter les valeurs de l'islam.

«Je n'exercerai jamais mon don pour nuire à autrui. Pour être en conformité avec l'islam, les marabouts ne peuvent faire que le bien. Si nous faisons du mal, Allah nous punira» «Professeur» Amadou, marabout sénégalais en Suisse

Au contraire, le praticien est persuadé que s'il fait le bien et qu'il aide les autres, les portes du paradis s'ouvriront pour lui. Alors il propose ses services notamment pour (re)trouver l'amour, protéger le couple ou devenir prospère économiquement.

Paul Pogba (à droite) assure n'avoir pas fait jeter un mauvais sort à Kylian Mbappé. Image: keystone

En Europe, il n'a encore jamais travaillé avec des footballeurs. En Afrique, oui. «Mais je ne peux pas révéler leurs demandes, c'est secret», élude-t-il. Comme chez le docteur.

D'ailleurs, les marabouts ne semblent pas très loquaces quand il s'agit d'évoquer leurs activités. Si Amadou s'est montré généreux en accordant une vingtaine de minutes d'interview, deux de ses confrères en Suisse ont balayé notre demande. Le premier s'est contenté de réponses comme «Il faut demander à quelqu'un d'autre» et «Je ne veux pas rentrer dans les détails». Le second nous a bouclé au nez dès qu'il a entendu le mot «journaliste», et n'a plus jamais répondu.

Insomnies, prières et business

En entendant le lexique religieux et les croyances d'Amadou, une question se pose: un vrai marabout doit-il forcément être musulman? Le Sénégalais répond par l'affirmative. «Il faut connaître la main d'Allah», précise-t-il. A le croire, celui qui affirme avoir «hérité d'un don» n'utilise que la prière pour propager le bien ou chasser le mal. Son collègue, le «Professeur Lima» – invité sur le plateau de BFM TV pour parler de l'affaire Pogba –, appuie:

«On ne fait que du bien. On ne dort pas la nuit pour faire la prière destinée à Allah.» Professeur Lima, marabout, sur BFM TV

Le Professeur Lima, ici sur le plateau de TPMP. image: capture d'écran x

Mais la démarche des deux hommes n'est pas uniquement charitable. Amadou ne s'en cache pas. Sur son site internet, le tarif est clairement indiqué: 100 francs suisses la séance, qui dure entre une heure et une heure et demie. «C'est comme quand vous allez chez le médecin, il vous aide mais vous devez payer», se justifie le marabout.

Des plantes, Dieu et Yann Sommer

Sur son site, sa présentation interpelle. Il se décrit «excellent médium» et raconte son initiation au maraboutage:

«Dès l'enfance, j'ai parcouru la brousse avec mon père pour connaître et ramasser les plantes, les racines et les écorces qui guérissent. Outre ce savoir, en tant que Marabout, j'invoque les esprits pour acquérir des informations, un plan spirituel dans lequel je navigue aisément depuis mon initiation (...)»

Il précise:

«Le titre de Marabout et cette fonction m'ont été transmis par mon Père comme cela s'est toujours fait au sein de ma famille depuis des centaines de générations»

Des pratiques comme la voyance, la guérison par les plantes et l'invocation d'esprits (au pluriel) ne collent pas à l'islam traditionnel. Elles sont même interdites. «Dans les religions monothéistes, il n’y aucune négociation ou nuance: c’est Dieu tout seul», expliquait l'éditorialiste Mamadou Diouf sur la chaîne togolaise New World TV.

Le journaliste ajoute qu'à la base, un marabout est un guide religieux dans l'islam, mais que le sens a dérivé et que le maraboutage est «une pratique ancestrale à laquelle on fait porter le boubou d’une religion». En d'autres termes, le maraboutage aurait adopté un islam de façade pour rassurer les musulmans pieux qui consultent et être légitime auprès de ceux-ci.

En football, les croyances métaphysiques sont omniprésentes👇 Contre Servette, Chelsea perpétuera une étrange superstition

On a envie de croire que les intentions de Paul Pogba en consultant un marabout étaient louables, comme il le dit. Et si ce n'était pas le cas et qu'il a, comme son frère Mathias l'affirme, fait jeter un sort à Mbappé, Yann Sommer et la Nati lui doivent peut-être une fière chandelle, eux qui avaient éliminé la France en 8e de finale de l'Euro 2021 suite au tir au but raté du numéro 10 tricolore.

Les dirigeants du Real, s'ils sont un minimum superstitieux, doivent, eux, être en train de chercher l'antidote permettant de désensorceler leur nouvelle recrue star.

Cet article est adapté d'une première version publiée le 5 septembre 2022 sur notre site.