Kylian Mbappé a réagi aux propos de Noël Le Graët concernant Zidane. Image: AP

«Zidane c'est la France, on ne manque pas de respect à la légende»

Sans agressivité et en une seule phrase bien sentie, Kylian Mbappé a remis le président de la Fédération française de football à sa place.

Team watson Suivez-moi

Le tweet est arrivé à 21h59 dimanche soir et il a fait plaisir à des centaines de milliers de personnes.

Avec un sens du timing et de la mesure rare, Kylian Mbappé a ainsi recadré Noël Le Graët.

Plus tôt dans la journée, le président de la Fédération française de football avait déclaré sur RMC n'en avoir «rien à secouer» de la possibilité de voir Zinédine Zidane prendre la tête de la sélection brésilienne.

Des mots qui n'ont pas du tout plu à l'attaquant de l'équipe de France. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Mbappé réplique après des propos du président de la FFF. Mais son avis n'avait encore jamais suscité une telle unanimité.

De nombreuses voix, et de celles qui portent, ont été dans le sens de Kylian Mbappé, fustigeant les propos déplacés de Noël Le Graët. Même la ministre des Sports est intervenue pour demander des excuses.

RMC rappelait dimanche que les tensions n'étaient pas nouvelles entre la ministre des Sports et Noël Le Graët. «Une mission d’audit et de contrôle du pilotage de la FFF est en cours et doit faire toute la lumière sur les méthodes de management ainsi que sur les problèmes de harcèlement sexiste et sexuel. Noël Le Graët et Florence Hardouin sont notamment visés. Les conclusions sont attendues en février.»

Plume du football pour L'Equipe, Vincent Duluc a, pour sa part, réclamé ni plus ni moins le départ du dirigeant.

Et puis il y a So Foot, inclassable, qui s'est contenté d'un haussement d'épaules qui voulait tout dire:

Tard dimanche, tout le monde attendait le tweet de Karim Benzema...