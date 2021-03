On pourra rejouer au foot pour de vrai... mais avec un masque

British corner

Manchester City veut faire taire son «voisin bruyant»

Raphaël Crettol, champion suisse de Fantasy Premier League, décrypte l'actualité du football anglais. Présentation de la journée 27 et quelques tuyaux pour vous.

Les fameux docks de Manchester commencent à se parer de couleurs. D'un côté, les maillots rouges des Red Devils de United; de l'autre, les tuniques bleu ciel de City. Rien de surprenant, même en temps de pandémie, avant le derby qui opposera les deux grands rivaux de la ville (dimanche à 17 h 30).

Vu d'en haut, le bleu ciel l'emporte clairement sur le rouge sang. Là non plus, rien de surprenant, dans la mesure où, en ville, Manchester City est bien plus populaire que son grand-frère …