Selon le Financial Times, Nike s’apprêterait à débourser plus de 40 millions d’euros. Image: AP

Petite révolution en Ligue des champions

Après plus de 25 ans de règne, Adidas s'apprête à perdre les droits du ballon officiel de la compétition au profit de son rival historique. Une histoire de gros sous.

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Jeudi, l’UEFA et l’Association européenne des clubs (ECA) ont annoncé l’ouverture de négociations exclusives avec Nike concernant ces droits. Le futur contrat couvrirait la période 2027 à 2031, marquant potentiellement la fin d’une collaboration de plus d’un quart de siècle entre Adidas et la compétition européenne, dont le ballon emblématique est devenu indissociable de son identité.

Selon le Financial Times, Nike s’apprêterait à débourser plus de 40 millions d’euros, soit environ le double de ce que versait jusqu’ici Adidas. Depuis 2001, la marque allemande fournissait le ballon officiel de la Ligue des champions, reconnaissable à son emblématique motif étoilé. Avant cette période, les clubs utilisaient déjà des ballons Nike.



Le cuir de la finale 2015 à Berlin. Image: EPA DPA / ADIDAS

Le nouvel accord ne se limiterait pas à la Ligue des champions: il inclurait également les droits relatifs aux ballons de la Ligue Europa et de la Conference League. Jusqu’à présent, ces deux compétitions étaient équipées par Decathlon. À noter que, pour la première fois, c’est l’agence marketing Relevent Sports qui a négocié cet accord au nom de l’UEFA et des clubs.

Adidas a confirmé qu’il perdra les droits liés au ballon officiel à l’issue de la saison 2026/2027. Un porte-parole de l’équipementier a déclaré:

«Nous sommes fiers d’avoir créé la série de ballons la plus emblématique de tous les temps»

Il a toutefois tenu à rappeler que la marque continuera de fournir les ballons pour toutes les compétitions de la FIFA, ainsi que pour l'Euro féminin et la Ligue des champions féminine. Dès la saison prochaine, Adidas fera par ailleurs son retour dans le championnat allemand en tant que fournisseur du ballon officiel, après huit années d’absence.



Ce n’est pas la première fois que Nike devance Adidas. Il y a deux ans déjà, le groupe américain avait ravi à son rival allemand le contrat d’équipementier de la Fédération allemande. À partir de 2027, les équipes nationales de notre voisin porteront ainsi des maillots et tenues signés Nike. Là encore, l’entreprise américaine aurait fait la différence grâce à une offre dépassant les 100 millions d’euros.



(jcz/t-online)