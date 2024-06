Voici combien coûte l'hôtel de la Nati (vous allez être jaloux)

Pendant l'Euro, l'équipe de Suisse loge au Waldhotel de Stuttgart. C'est le quatrième établissement le plus cher parmi les 24 sélections du tournoi.

Reto Schlatter / ch media

Les quartiers de la Nati ne servent pas seulement de lieu d'hébergement, mais aussi de base stratégique pour l'entraînement et la récupération. Le portail en ligne allemand Urlaubstracker a effectué une comparaison des prix de tous les hôtels des sélections participant à l'Euro afin de savoir qui logeait dans l'établissement le plus luxueux. La réponse? L'Autriche. Mais la Suisse n'est pas loin derrière.

Si nous partons du principe que les équipes logent chacune dans des suites, alors ce sont les Autrichiens qui déboursent le plus. Nos voisins de l'est occupent le Schlosshotel Grunewald à Berlin. Une suite y coûte en moyenne 1262 euros (1205 francs suisses) par nuit. L'Espagne et la Hongrie, adversaire de la Suisse samedi dernier, se partagent la deuxième place. Ces deux équipes – qui ont opté pour des hôtels différents – paient 890 euros par chambre chaque nuit.

Juste derrière, la Nati occupe le quatrième rang. Au Waldhotel de Stuttgart où elle loge, une nuit dans une suite coûte 704 euros. De quoi garder les Helvètes frais et dispos durant le tournoi. D'autant plus que cet hôtel quatre étoiles est exclusivement réservé pour Murat Yakin et ses hommes durant tout l'Euro.

Une suite du Waldhotel image: Waldhotel Stuttgart

Et une autre image: waldhotel stuttgart

Si vous souhaitez par la suite aussi tester cet établissement, vous pourrez le faire à moindre coût: le Waldhotel propose également des chambres autres que des suites, à des prix plus abordables. Par exemple pour 170 ou 289 euros la nuit. L'hôtel de la Nati se situe donc dans la moyenne supérieure des prix.

L'extérieur de l'établissement image: superiorhotels.info

Surprise française et campus allemand original

C'est la Géorgie, néophyte à l'Euro, qui paie le moins pour son hébergement. Les footballeurs du Caucase, avec leur superstar Khvicha Kvaratskhelia, logent au Best Western Plus Park Hotel à Velbert (Rhénanie-du-Nord-Westphalie). Une nuit dans une suite y coûte seulement 129 euros. Étonnamment, la deuxième suite la moins chère est celle de l'hôtel de l'équipe de France. Les champions du monde 2018 déboursent 167 euros par nuit dans leur hôtel de Paderborn.

L'hébergement de l'Allemagne est, lui, particulier. La Mannschaft s'entraîne certes au Spa & Golf Resort Weimarer Land – un hôtel où dorment les Anglais – mais loge dans les quartiers généraux de son équipementier Adidas, le Homeground à Herzogenaurach.

Ce campus a déjà accueilli Manuel Neuer et ses coéquipiers lors de l'Euro 2021. Mais cette année, ce sera probablement la dernière visite de la Mannschaft chez Adidas. Après 70 ans de partenariat, la fédération allemande de football sera équipée à partir de 2027 par le grand rival de la marque aux trois bandes, l'Américain Nike.

Adaptation en français: Yoann Graber