Les réseaux sociaux font désormais partie de la dynamique d'une équipe. Murat Yakin a pu s'en rendre compte. image: watson

Yakin a dû gérer un cas délicat sur Instagram

Le sélectionneur de la Nati s'est exprimé pour la première fois, jeudi, sur la démission de Noah Okafor. Il a notamment été question de l'annonce de l'attaquant sur les réseaux sociaux.

Etienne Wuillemin Suivez-moi Sebastian Wendel Suivez-moi

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La bonne humeur de Murat Yakin est communicative. C’est la première apparition du sélectionneur national depuis la Coupe du monde. Pendant près d’une heure, ce jeudi à Berne, il évoque sa sélection pour les quatre matchs de Ligue des nations.

Yakin sait à quel point sa position s’est renforcée depuis l’excellente Coupe du monde réalisée par les footballeurs suisses. La qualification pour les quarts de finale a constitué le meilleur résultat de l’histoire de la Nati. Le technicien bâlois bénéficie donc d’un crédit comme jamais auparavant depuis son arrivée à l’été 2021.

Murat Yakin était détendu devant la presse, ce jeudi à Berne. Image: KEYSTONE

Ce vent favorable arrive à point nommé. Car malgré toute l’euphorie qui a suivi la Coupe du monde, certains sujets désagréables entourant la Nati doivent être abordés. En premier lieu: le cas Noah Okafor. Il y a une semaine, l’attaquant de Leeds United, âgé de 26 ans, annonçait son retrait de l’équipe nationale. Sur les réseaux sociaux. Avec fracas. Et en assortissant son annonce de reproches à l’encontre de Yakin.

On en parlait ici👇 Ce joueur claque la porte de la Nati et charge Yakin

L’histoire entre Okafor et la Nati est compliquée. Rares sont ceux qui ignorent à quel point l'attaquant bâlois est guidé par ses intérêts personnels. Qu’en cas de doute, il fait passer son propre bien-être avant celui de l’équipe. Mais le bilan de l’entraîneur comporte aussi ceci: une brouille avec Okafor. Avec un joueur dont son ancien entraîneur chez les jeunes du FC Bâle, Alex Frei, avait dit un jour:

«En termes de talent, je le place au même niveau que les jeunes Xherdan Shaqiri et Granit Xhaka»

Noah Okafor se trouve désormais dans la force de l’âge et a inscrit la saison dernière huit buts dans le meilleur championnat du monde – la Premier League –, soit davantage qu’aucun Suisse avant lui sur une saison. Perdre un joueur comme lui, une nation comme la Suisse ne peut en principe pas se le permettre.

Yakin s’exprime donc pour la première fois en détail sur le retrait d’Okafor. Il déclare:

«Fondamentalement, j’apprécie qu’un joueur s’exprime par ses performances. Que quelqu’un s’intègre à l’équipe. De plus, ma porte est toujours ouverte si quelqu’un souhaite s’exprimer entre quatre yeux. Passer par la voie publique n’a encore jamais eu d’effet positif chez moi. Au bout du compte, les choses finissent toujours par se régler d’elles-mêmes. Et nous avons désormais de nouveaux joueurs motivés.»

Le message fort de Yakin

Okafor a reproché à Yakin de ne pas avoir respecté certains accords. Le sélectionneur national ne veut pas en entendre parler. «Je ne peux pas savoir quels souvenirs il avait à ce sujet. Je ne sais pas quelles promesses ou quels accords n’ont pas été respectés.» Après tout, Okafor avait été longtemps blessé avant la Coupe du monde.

«Et je n’étais pas satisfait de son travail défensif»

Le courant ne passait pas entre Yakin et Okafor. image: freshfocus

Interrogé sur le fait de savoir si la porte était définitivement fermée pour l'attaquant de Leeds, le sélectionneur national a livré une réponse lourde de sens:

«Tout le monde peut se recommander par ses performances. Nous avons la chance d’avoir beaucoup de concurrence à ce poste. Des joueurs qui veulent absolument être là. Qui veulent jouer pour leur pays. Et qui ne font pas passer leurs intérêts personnels avant ceux de l’équipe.»

«Je ne suis pas très à l'aise avec les réseaux sociaux»

Une question se pose désormais également: la brouille avec Noah Okafor représente-t-elle aussi un danger pour Murat Yakin lui-même? Pourquoi? Plusieurs stars de la Nati ont réagi, sur Instagram, à la publication coup de poing de l'attaquant annonçant son retrait. Parmi elles, Granit Xhaka, Breel Embolo, Nico Elvedi et Manuel Akanji, qui sont loin d’être les moins importants dans la hiérarchie. Ils ont commenté avec un emoji cœur sous le message d’adieu d’Okafor (ou, dans le cas d’Akanji, au moins un «like»).

La publication en question Plusieurs joueurs de la Nati ont laissé un cœur sous le post d'Okafor. image: instagram

Lorsqu'on l’interroge à ce sujet, Murat Yakin reconnaît sans détour avoir remarqué ces réactions. Il déclare:

«Tout d’abord: je ne suis pas très à l’aise avec les réseaux sociaux. Je ne m’y connais pas suffisamment. Avec la génération actuelle, un message apparaît – et il est immédiatement liké. Je ne sais même pas s’ils avaient déjà lu tout le texte.»

Yakin en a discuté avec un ou deux joueurs et leur a demandé:

«Comment dois-je comprendre ça?»

Les réponses ont satisfait le sélectionneur. En résumé: «Les joueurs ont sans doute davantage liké le retrait que le contenu.»

Le programme de la Nati en Ligue des nations Ligue B

- samedi 26 septembre: Macédoine du Nord – Suisse

- mardi 29 septembre: Ecosse – Suisse

- samedi 3 octobre: Suisse – Slovénie

- mardi 6 octobre: Suisse – Ecosse



Tous les matchs débutent à 20h45.

Les deux rencontres à domicile de la Suisse ont lieu à Lucerne.

Même si les tensions entre le sélectionneur et le capitaine Granit Xhaka sont depuis longtemps dissipées, difficile de ne pas se remémorer l’automne 2023. A l’époque, Yakin était tout proche de perdre son poste. Notamment parce que Xhaka avait formulé de vives critiques.

Une nouvelle dispute semble toutefois quasiment exclue. Xhaka a depuis longtemps trouvé en Yakin un partenaire plutôt qu’un adversaire. Un épisode survenu pendant la Coupe du monde en témoigne également. Lorsque Xhaka a appris l’intérêt de Chelsea pour lui, il a voulu connaître l’avis de Yakin.

«Il ressentait le besoin de m’en parler»

Rester à Sunderland (ce qu'a fait Xhaka) ou rejoindre Chelsea: que lui a conseillé Yakin? «J’ai évidemment été honnête avec lui, mais je garde mon avis pour moi.» Avant d’ajouter quelques secondes plus tard, provoquant de grands éclats de rire: «Ce qu’il a décidé maintenant est certainement la bonne voie.»

Adaptation en français: Yoann Graber