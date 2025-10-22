Vidéo: instagram/blue Sport

Cette scène inhabituelle prouve le grand malaise à Young Boys

L'entraîneur de YB, Giorgio Contini, s'est embrouillé avec un fan en pleine interview TV, dimanche après la défaite contre Saint-Gall (1-2). Symptomatique.

C'est une scène très rare dans le foot suisse, qui a eu lieu dimanche à Berne. Après la défaite à domicile de Young Boys contre Saint-Gall (1-2), le coach bernois, Giorgio Contini, est en pleine interview TV pour blue Sport. Alors que le technicien est déjà face caméra, un homme (apparemment dans les tribunes) crie:

«Contini raus!»

En français: «Contini dehors!» Autrement dit: avec ces deux mots, ce fan de Young Boys, fâché, fait directement part au coach de son envie de voir ce dernier quitter le club.

Forcément, Giorgio Contini se vexe et réagit. Le technicien tourne la tête et fixe son détracteur dans les tribunes, puis lève et joint ses mains au-dessus de sa tête dans un geste ironique de gratitude. Et l'entraîneur de YB lâche, toujours ironiquement, au spectateur:

«Merci! Merci beaucoup!»

Le fan dit à nouveau une phrase, malheureusement inaudible pour nous. Mais Contini, visiblement encore plus piqué dans son ego, l'a comprise et décide de poursuivre le dialogue. Il invite son détracteur à oser venir lui faire part de ses critiques, en tête-à-tête sur la pelouse:

«Ok. Mais viens me le dire ici entre quatre yeux. Viens!»

L'entraîneur complète son injonction avec un signe de la main. Aidé par une personne juste à côté de lui (le chef de presse de Young Boys?), qui le calme en lui mettant notamment la main sur l'épaule, Giorgio Contini parvient quand même à garder son sang-froid et n'insiste pas davantage avec ce spectateur.

Cette séquence est symptomatique du mal-être actuel de Young Boys. Si ce fan demande le départ de Contini, c'est parce que les résultats des Bernois sont insuffisants par rapport aux standards et ambitions du club, six fois champion national ces huit dernières années.

Après neuf journées, YB ne pointe qu'au 5e rang de Super League, à cinq points du leader Thoune. Il a déjà concédé trois défaites, dont celle de dimanche à la maison contre Saint-Gall et, surtout, une claque à Lausanne (5-0) le 5 octobre. Young Boys a aussi été éliminé précocement de la Coupe de Suisse, avec une défaite surprise à Aarau (1-0) le 20 septembre. Cinq jours plus tard, les Bernois prenaient une gifle 4-1 à domicile pour leur entrée en lice en Europa League, face au Panathinaïkos.

Les fans perdent patience

La direction du club continue pour l'instant de faire confiance à son entraîneur. Pour rappel, Contini (51 ans), arrivé à Berne en décembre 2024, avait redressé YB (3e du classement, au final) la saison dernière après un début de saison catastrophique avec Patrick Rahmen sur le banc.

Mais les dirigeants risquent toutefois de perdre très vite patience en cas de nouvelles désillusions ces prochains jours. La patience justement, certains fans l'ont déjà perdue. Celui avec lequel s'est embrouillé Contini, évidemment, mais aussi un autre, par exemple, qui est venu faire violemment (il a notamment frappé avec son pied un panneau publicitaire) la morale aux joueurs au bord du terrain après le revers contre Saint-Gall.

Young Boys et Contini tenteront de corriger le tir (et calmer leurs supporters) dès ce jeudi, avec la réception des Bulgares de Ludogorets, en Europa League.