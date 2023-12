Le «record» de Cristiano Ronaldo pose problème

Le Portugais serait devenu mardi le buteur le plus prolifique de l’année civile 2023 avec 53 réussites. Mais il y a un doute.

Plus de «Sport»

En inscrivant deux penalties contre Al-Ittihad (5-2) mardi soir, Cristiano Ronaldo a porté son total de l'année 2023 à 53 buts. C'est un de plus que Kylian Mbappé et Harry Kane, les cadors du PSG et du Bayern, qui ne peuvent plus rattraper le Portugais puisqu'ils ne disputeront plus aucun match avant 2024. Faut-il pour autant en déduire que CR7 est devenu mardi le meilleur scoreur de 2023? Eh bien, c'est compliqué.

Si certains estiment qu'il n'y a pas de discussion possible et que Ronaldo (38 ans) est bel et bien le joueur le plus efficace de l'année, d'autres en revanche sont plus sceptiques. Ils ont décortiqué les données de la star lusitanienne et se sont aperçus que 6 des 53 buts du Portugais (37 avec Al-Nassr, 10 avec la sélection) ont été inscrits dans une compétition non homologuée par la FIFA. Et qu'ils ne peuvent dès lors pas être comptabilisés. Pour eux, Ronaldo n'a pas scoré 53 fois mais 47. Il est donc quatrième du classement annuel, derrière Mbappé, Kane mais aussi Erling Haaland et ses 50 pions.

Ronaldo doit-il être considéré comme le meilleur buteur de 2023? Oui, cela ne fait aucun doute. Non, il suffit de regarder les chiffres officiels. Le football est un sport collectif, cessons toutes ces discussions sur les distinctions individuelles!

Le tournoi qui divise les fans est la Coupe arabe des clubs champions. Une épreuve organisée en août par l’UAFA (Union des associations arabes de football) et qui «n’est pas prise en compte par les autorités internationales», rappelle la presse française. «La compétition est dans un entre-deux: elle voit s'affronter les meilleurs clubs des pays arabes (sauf les Egyptiens d'Al Ahly cette saison, qui ont déclaré forfait), mais elle n'est pas reconnue par la FIFA», résume RMC Sport.

Certains sites de référence ne prennent carrément pas en compte les données de l'épreuve. C'est le cas de Tranfermarkt, la bible des statistiques de football. Pour ses rédacteurs, CR7 n'a inscrit que 47 buts cette année.

Il lui en manquerait donc sept pour être «officiellement» sacré meilleur buteur et faire taire ses détracteurs. Un total impossible à atteindre car Ronaldo n'a plus qu'un match à disputer cette année (le 30 décembre contre Al Taawon).

Ce n'est bien sûr pas la première fois que le nombre de goals inscrit par un joueur pose problème. Cela arrive même très souvent. L'exemple le plus frappant est celui de Pelé. Le mythique footballeur brésilien assurait avoir inscrit 1283 buts dans sa carrière. Un chiffre contesté par de nombreux spécialistes. Pour eux, Pelé n'a marqué «que» 767 fois.

Cette différence vient du fait que contrairement aux statisticiens, «O Rei» («le roi» en portugais) comptabilisait ses buts inscrits lors des matchs amicaux ou dans le championnat régional «paulista», le championnat de São Paulo.

Un débat similaire s'est ouvert au sein de l'équipe nationale brésilienne. Alors que la Seleção, qui recense les buts inscrits contre des clubs ou des équipes régionales, attribue 95 réalisations internationales à Pelé, la FIFA n'en retient que 77. Comme il s'agit de deux façons différentes de compter, personne ne peut être d'accord.

Peut-être faudrait-il se souvenir de ce que l'histoire nous a enseigné et, en ces jours de fête, simplement saluer l'incroyable performance de Cristiano Ronaldo, qui aura 39 ans en février. Sur ce chiffre au moins, tout le monde s'entend.