Le LS est en route pour battre un record fou vieux de 41 ans

Avec son succès contre le FC Zurich (3-0) dimanche, Lausanne en est à six victoires de suite à domicile, dont cinq blanchissages. De quoi rêver d'établir une nouvelle marque sur une statistique précise.

Le Lausanne-Sport réussit un exploit inédit pour cette saison de Super League: il a gagné chacun de ses six derniers matchs à la maison. Sa dernière victime en date? Le FC Zurich, balayé 3-0 dimanche après-midi.

Aucune autre équipe n'a fait si bien: dauphins de Lausanne dans cette statistique, Lugano, Young Boys et Bâle n'ont remporté «que» quatre duels consécutifs chez eux (série en cours pour les Tessinois et Bernois).

La dernière fois que le LS ne s'est pas imposé à la Tuilière remonte au 18 septembre (défaite 1-2 contre Lugano). Depuis, les protégés de Ludovic Magnin en sont donc à six victoires en six duels, ce qui leur a permis de grimper à la quatrième place de Super League.

Voici la liste, dans l'ordre chronologique, de leurs proies dans leur antre:

Yverdon (3-1)

Winterthour (2-0)

GC (3-0)

Servette (1-0)

Sion (1-0)

Zurich (3-0)

Même si le kop lausannois fait bien son job pour mettre de l'ambiance, comme ce dimanche encore, on ne peut pas dire que la Tuilière soit devenue pour autant un chaudron qui fait trembler les visiteurs. Il faut davantage chercher des explications à cette belle série dans la qualité du jeu des Vaudois – à l'aise techniquement et particulièrement agressifs au pressing – et le type de gazon: avec Young Boys, le LS est la seule équipe de Super League à évoluer sur du synthétique, de quoi prendre un petit avantage sur les adversaires.

Une première en 27 ans et de glorieux prédécesseurs

C'est la première fois depuis 1997, soit 27 ans, que le Lausanne-Sport aligne six victoires consécutives à domicile en première division.

A cette époque, il jouait encore au stade de la Pontaise (et sur une pelouse naturelle).

Son record est de 13 succès de suite à la maison, mais il commence à prendre beaucoup de poussière: cette marque a été établie entre le 27 avril 1968 et le 23 mars 1969, répartie sur deux saisons.

Comme le fait constater le site Transfermarkt, le maître absolu en la matière s'appelle Grasshopper. Le club zurichois – qui détient d'ailleurs aussi le record du nombre de sacres (27) – a remporté 21 matchs consécutifs chez lui entre avril 1982 et juin 1983.

La deuxième place est occupée par Young Boys, avec 17 succès au Wankdorf. Une perf' réussie il n'y a pas si longtemps, entre le 28 septembre 2019 et le 25 octobre 2020. Là aussi, elle est à cheval sur deux saisons.

Les plus fins observateurs auront remarqué que lors des cinq dernières victoires lausannoises à la Tuilière, l'équipe locale n'a encaissé aucun but.

Un autre exploit qui confirme que le stade des «bleu et blanc» est bel et bien devenu une forteresse imprenable.

En matière de blanchissages consécutifs à la maison, c'est justement le LS qui détient le record dans l'histoire du foot suisse. Mais là encore, il prend la poussière: entre le 11 septembre 1982 et le 23 avril 1983, les Lausannois ont aligné neuf victoires de suite à la Pontaise sans encaisser le moindre but.

41 ans après, aucun club n'a réussi à rééditer pareille prouesse. Et outre ce LS version 1982-1983, seules six équipes ont gardé leur cage inviolée à domicile pendant plus de cinq matchs (la série en cours de Lausanne). Mais pour quatre d'entre elles, il ne s'agissait pas de longues séries de victoires puisque des matchs nuls 0-0 sont venus se greffer entre-deux.

Le capitaine Noë Dussenne est aussi le leader d'une défense lausannoise très solide. Image: KEYSTONE

Ainsi, à part Lausanne en 1982-1983, seuls le FC Zurich (en 1974-75) et le FC Lugano (1940-1941) peuvent se targuer d'avoir fait mieux que ce Lausanne-Sport 2024-2025 si on combine les victoires à domicile et les blanchissages: Zurichois et Tessinois en ont aligné sept.

Les protégés de Ludovic Magnin égaleront ce chiffre s'ils viennent à bout, à la Tuilière, de Lucerne, le 19 janvier, puis Young Boys, le 1er février, avec des clean sheets.

On peut imaginer que si les Lausannois égalent ou battent le record de leurs prédécesseurs établi il y a 41 ans, ils ont de très bonnes chances de garder leur belle quatrième place actuelle, voire même faire mieux. Le LS avait terminé 5e (sur 16) lors de la saison 1982-1983.