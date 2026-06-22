Kylian Mbappé va vivre un match très spécial contre l'Irak. image: Keystone

Mbappé va vivre un match pas comme les autres contre l’Irak

Quelques jours après être devenu le meilleur buteur de l’histoire des Bleus, tout en dépassant les 13 buts de Just Fontaine en Coupe du monde, Kylian Mbappé fêtera lundi sa 100e sélection en équipe de France.

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Le capitaine de l'équipe de France Kylian Mbappé, qui va connaître sa 100e sélection contre l'Irak lundi au Mondial-2026, a affirmé dimanche qu'atteindre «ce chiffre historique» sera «spécial» pour lui.

L'attaquant du Real Madrid (27 ans), champion du monde en 2018 et finaliste de la Coupe du monde en 2022, a effectué ses débuts en équipe de France le 25 mars 2017 contre le Luxembourg, et a battu le record de buts en bleu (58) en réussissant un doublé face au Sénégal mardi (3-1) pour le premier match des Tricolores au Mondial 2026. Il a aussi effacé le record français en Coupe du monde, jusque-là détenu par Just Fontaine avec 13 buts.

«C'est toujours un plaisir d'avoir l'opportunité de jouer en sélection. Il n'y a pas plus grand que de jouer en équipe nationale. 100, c'est un chiffre historique, ça va être spécial pour moi mais l'enjeu va primer, on doit gagner pour se qualifier», a déclaré Mbappé en conférence de presse.

Après son succès contre les Lions de la Teranga, la France peut décrocher sa qualification pour les 16e de finale en cas de victoire lundi à Philadelphie.

Auteur de 14 buts en trois éditions de Coupe du monde, Mbappé a également été interrogé sur le record de buts en phase finale codétenu par Miroslav Klose et Lionel Messi (16).

«Je savais que Leo marquerait (réd: face à l'Algérie), il marque toujours. Moi, je suis derrière. Je ne serai pas là à 40 ans, vous m'aurez chassé avant (sourire). Je ne me projette pas, je veux profiter de cette Coupe du monde», a réagi la superstar de l'équipe de France.

(afp/roc)