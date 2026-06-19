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Coupe du monde 2026: Johan Manzambi a un message pour ses fans

Switzerland&#039;s Johan Manzambi celebrates towards a TV-camera after scoring the first goal during the World Cup Group B soccer match between Switzerland and Bosnia Herzegovina at the Los Angeles st ...
Avec ses deux buts, Manzambi a permis à la Nati de prendre définitivement le dessus sur la Bosnie.Keystone

La nouvelle star de la Nati a un message pour ses fans

Auteur d'un doublé face à la Bosnie jeudi soir, Johan Manzambi a été élu homme du match par les supporters. Depuis la pelouse, le jeune Suisse les a remerciés dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.
19.06.2026, 10:5619.06.2026, 11:14
Margaux Habert
Margaux Habert

Il n'a fallu que quelques minutes à Johan Manzambi pour mettre tout le monde d'accord. Lors de la victoire de la Suisse contre la Bosnie-Herzégovine (4-1), le Genevois de 20 ans est sorti du banc pour signer un doublé et participer au festival offensif de la Nati. Une entrée en jeu tonitruante qui n'est pas passée inaperçue auprès des supporters, qui l'ont élu homme du match.

Il faut dire qu'en l'espace d'une soirée, Manzambi est passé du statut de jeune talent prometteur à celui de héros du jour. Pas mal pour quelqu'un qui, il y a encore quelques mois, était largement inconnu du grand public.

Le héros de la Nati a suivi le conseil de Murat Yakin

Peu après le coup de sifflet final, le principal intéressé a d'ailleurs pris la parole dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Face caméra, encore sur la pelouse, il en a profité pour adresser un message à ses fans, sous le regard amusé de ses coéquipiers qui l'ont littéralement arrosé:

«Merci d'avoir voté pour moi!»
Johan Manzambi
En moins de 12 heures, la vidéo cumule plus de 50 000 likes pour 650 000 vues sur Instagram.Vidéo: instagram

Avec ses deux buts, Manzambi a permis à la Nati de prendre définitivement le dessus sur une équipe bosnienne qui lui avait pourtant donné du fil à retordre pendant une bonne partie de la rencontre.

Son doublé permet également à la Suisse de faire un grand pas vers les huitièmes de finale. Après un match nul lors de son entrée en lice face au Qatar, la sélection de Murat Yakin compte désormais quatre points avant son dernier match de poule contre le Canada. Rendez-vous mercredi 24 juin à 21h.

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