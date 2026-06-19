L'arbitre uruguayen Gustavo Tejera Capo, avec son nom sur le maillot, lors de Mexique - Corée du Sud. Image: keystone

Humeur

Un détail transforme les arbitres au Mondial, et c'est très bien

Dans cette Coupe du monde, les directeurs de jeu portent désormais leur nom au dos de leur maillot, comme les joueurs. Une innovation bien sentie.

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Il y a plusieurs innovations concernant les arbitres dans cette Coupe du monde. La plus spectaculaire – et visible – est certainement la petite caméra qu'ils portent au-dessus de l'oreille et qui permet aux téléspectateurs de voir des plans au cœur des actions, quand celles-ci sont remontrées. Cela amène une plus-value intéressante.

Il y a aussi les explications au micro, à tout le stade, de leurs décisions après avoir consulté la VAR. Et les plus observateurs des téléspectateurs auront aussi remarqué une autre nouveauté. Un détail sur le maillot des directeurs de jeu, dans le dos. Dans ce Mondial, ils portent leur nom de famille, tout en haut du t-shirt. C'est aussi le cas des arbitres assistants.

Le Péruvien Kevin Ortega, 4e arbitre lors du match Belgique - Egypte, portait lui aussi son nom sur son maillot. Image: keystone

Il s'agit d'une petite inscription, bien plus discrète que les noms des joueurs. Mais une inscription quand même, qui a une certaine valeur symbolique. En plus de permettre aux téléspectateurs – ceux qui ont un bon œil – de connaître les patronymes des arbitres, ce flocage offre à ces derniers une petite visibilité supplémentaire. Et, surtout, il les humanise: ces hommes et femmes ont une identité et une personnalité propres. Ils ne sont pas seulement des fonctionnaires – ou des robots, dans l'imaginaire de leurs plus grands détracteurs – qui ne font qu'appliquer des règles.

La Fifa n'a pas communiqué sur cette innovation, mais on peut imaginer que cette humanisation des arbitres est l'un des buts recherchés. On peut voir le même effet avec les annonces des décisions après la VAR: les directeurs de jeu créent du lien en s'adressant au public. Cela leur donne aussi davantage d'envergure dans le match, comme leur nom sur le maillot ou les images TV qu'ils filment grâce à leur caméra.

Ils font eux aussi partie du spectacle. Mieux: ils contribuent à le créer.

On a beaucoup aimé les annonces publiques après la VAR👇 Humeur J'ai adoré cette innovation au Mondial

On applaudit ces initiatives de la Fifa qui mettent en lumière les arbitres. Elles leur rendent un honneur mérité. Car c'est peut-être utile de la rappeler parfois: sans arbitre, il n'y a tout simplement pas de match ni de spectacle.