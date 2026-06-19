assez ensoleillé33°
DE | FR
burger
Sport
Humeur

Coupe du monde 2026: les arbitres ont leur nom sur le maillot

Referee Gustavo Tejera, of Uruguay, issues a yellow card to South Korea&#039;s Paik Seung-ho (8) during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, ...
L'arbitre uruguayen Gustavo Tejera Capo, avec son nom sur le maillot, lors de Mexique - Corée du Sud. Image: keystone
Humeur

Un détail transforme les arbitres au Mondial, et c'est très bien

Dans cette Coupe du monde, les directeurs de jeu portent désormais leur nom au dos de leur maillot, comme les joueurs. Une innovation bien sentie.
19.06.2026, 14:5519.06.2026, 14:55
Yoann Graber
Yoann Graber

Il y a plusieurs innovations concernant les arbitres dans cette Coupe du monde. La plus spectaculaire – et visible – est certainement la petite caméra qu'ils portent au-dessus de l'oreille et qui permet aux téléspectateurs de voir des plans au cœur des actions, quand celles-ci sont remontrées. Cela amène une plus-value intéressante.

Il y a aussi les explications au micro, à tout le stade, de leurs décisions après avoir consulté la VAR. Et les plus observateurs des téléspectateurs auront aussi remarqué une autre nouveauté. Un détail sur le maillot des directeurs de jeu, dans le dos. Dans ce Mondial, ils portent leur nom de famille, tout en haut du t-shirt. C'est aussi le cas des arbitres assistants.

Referee Ramon Abatti gestures as he speaks to Egypt head coach Hossam Hassan on the sidelines during the World Cup Group G soccer match between Belgium and Egypt in Seattle, Monday, June 15, 2026. (AP ...
Le Péruvien Kevin Ortega, 4e arbitre lors du match Belgique - Egypte, portait lui aussi son nom sur son maillot. Image: keystone

Il s'agit d'une petite inscription, bien plus discrète que les noms des joueurs. Mais une inscription quand même, qui a une certaine valeur symbolique. En plus de permettre aux téléspectateurs – ceux qui ont un bon œil – de connaître les patronymes des arbitres, ce flocage offre à ces derniers une petite visibilité supplémentaire. Et, surtout, il les humanise: ces hommes et femmes ont une identité et une personnalité propres. Ils ne sont pas seulement des fonctionnaires – ou des robots, dans l'imaginaire de leurs plus grands détracteurs – qui ne font qu'appliquer des règles.

La Fifa n'a pas communiqué sur cette innovation, mais on peut imaginer que cette humanisation des arbitres est l'un des buts recherchés. On peut voir le même effet avec les annonces des décisions après la VAR: les directeurs de jeu créent du lien en s'adressant au public. Cela leur donne aussi davantage d'envergure dans le match, comme leur nom sur le maillot ou les images TV qu'ils filment grâce à leur caméra.

Ils font eux aussi partie du spectacle. Mieux: ils contribuent à le créer.

On a beaucoup aimé les annonces publiques après la VAR👇

Humeur
J'ai adoré cette innovation au Mondial

On applaudit ces initiatives de la Fifa qui mettent en lumière les arbitres. Elles leur rendent un honneur mérité. Car c'est peut-être utile de la rappeler parfois: sans arbitre, il n'y a tout simplement pas de match ni de spectacle.

Plus d'articles sur la Coupe du monde 2026
Un détail transforme les arbitres au Mondial, et c'est très bien
Un détail transforme les arbitres au Mondial, et c'est très bien
de Yoann Graber
La nouvelle star de la Nati a un message pour ses fans
La nouvelle star de la Nati a un message pour ses fans
de Margaux Habert
Xhaka explique sa célébration polémique
Xhaka explique sa célébration polémique
de Yoann Graber
Le superbe but de Manzambi qui a mené la Nati vers la victoire
Le superbe but de Manzambi qui a mené la Nati vers la victoire
de Yoann Graber
On a vécu le triplé de Messi dans un lieu insolite
On a vécu le triplé de Messi dans un lieu insolite
de Etienne Wuillemin
Un cadre de la Nati sur le départ?
Un cadre de la Nati sur le départ?
de sebastian wendel, los angeles
Zlatan passe au détecteur de mensonges et c'est pépite
Zlatan passe au détecteur de mensonges et c'est pépite
de Margaux Habert
«Nous n'avons jamais rien vu de tel»: les Ecossais ont choqué à Boston
«Nous n'avons jamais rien vu de tel»: les Ecossais ont choqué à Boston
de Margaux Habert
Cristiano Ronaldo a touché le fond
Cristiano Ronaldo a touché le fond
de Timo Rizzi
Quel footballeur du Mondial vous ressemble le plus? Faites le test!
Quel footballeur du Mondial vous ressemble le plus? Faites le test!
de Philipp Reich, Jelle Schutter
Cette célèbre marque a berné la Fifa
Cette célèbre marque a berné la Fifa
Un arbitre tranche: «Messi aurait dû recevoir un carton rouge!»
Un arbitre tranche: «Messi aurait dû recevoir un carton rouge!»
de Nikolai Stübner
Thèmes
La Coupe du monde 2026 en images:
1 / 19
La Coupe du monde 2026 en images:
source: sda / francisco guasco
partager sur Facebookpartager sur X
Ce chat s'est invité sur scène au pire moment
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«J'ai entendu l'os craquer»: horrible blessure au Mondial
Le match Canada-Qatar, disputé jeudi soir, a été marqué par une terrible scène survenue en deuxième mi-temps.
Le Canada a pris la tête du groupe B en écrasant 6-0 un Qatar réduit à neuf à Vancouver ce jeudi. Grâce à sa victoire, la sélection à la Feuille d'érable a fait un grand pas vers les 16es de finale du Mondial. Mais elle a aussi perdu un joueur qui ne devrait pas revenir au jeu avant de longs mois. Le malheureux a en effet été victime d'une terrible blessure.
L’article