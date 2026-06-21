«Un manque de fair-play»: la Côte d’Ivoire critique l’Allemagne

Emerse Faé s'est expliqué avec Julian Nagelsmann. Image: www.imago-images.de

«Un manque de fair-play»: les Ivoiriens critiquent l’Allemagne

Le sélectionneur de la Côte d'Ivoire n’a pas apprécié l’attitude des joueurs allemands samedi à Toronto et l’a fait savoir.

Benjamin Zurmühl / t-online

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Au terme du match Allemagne-Côte d’Ivoire, remporté 2-1 par la Nationalmannschaft dans les dernières secondes, le sélectionneur ivoirien Emerse Faé est allé s’expliquer avec son homologue allemand Julian Nagelsmann, qui venait de célébrer la victoire de son équipe. En cause: le comportement des Allemands lors d’une action en fin de rencontre.

A la 80e minute, le défenseur Wilfried Singo s’est soudain blessé. Il a alors envoyé le ballon en touche et est resté au sol. Après avoir reçu des soins médicaux, il a dû être remplacé. Mais l’équipe allemande, sur la remise en jeu suivante, n’a pas rendu le ballon aux Ivoiriens, ce qui a irrité Faé. Singo était en réalité blessé et ne cherchait pas à gagner du temps.

Le résumé du match ⬇️ Cruelle défaite de la Côte d'Ivoire face à l'Allemagne

«Nous aurions souhaité davantage de fair-play de la part de l’Allemagne. Nous aurions souhaité qu’ils nous rendent le ballon lorsque Singo s’est blessé», a déclaré Faé en conférence de presse après le match. «L’Allemagne est une grande nation de football, et nous nous inspirons d’elle à bien des égards, mais j’ai été déçu par son manque de fair-play.»

Cependant, la Mannschaft n’avait pas à le faire, le règlement étant désormais clair: en cas de blessure, c’est à l’arbitre d’interrompre le jeu, et non plus aux équipes de mettre le ballon en touche en espérant le récupérer comme le voulait une ancienne règle tacite.

Emerse Faé a également critiqué le comportement du jeune Nathaniel Brown, qui aurait adressé quelques mots au banc ivoirien. «Je lui ai dit qu’il devait rester humble», a expliqué le sélectionneur ivoirien. «Il a fait un excellent match, et il n’a pas besoin de nous dénigrer simplement parce qu’ils sont menés au score ou que le score est de 1-1, et qu’il veut gagner.»

Pour la Côte d’Ivoire, battue sur un but de Deniz Undav dans le temps additionnel, l’enjeu sera la deuxième place jeudi prochain. Un point contre Curaçao suffira pour la valider et décrocher un billet pour les 16es de finale.