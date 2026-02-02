en partie ensoleillé
Daniel Bravo suspendu pour propos sexistes

Daniel Bravo a craqué, samedi, lors du match Paris FC-OM.
Daniel Bravo a craqué, samedi, lors du match Paris FC-OM.Image: Canalplus/BeInSports

Il dégoupille en direct: un consultant foot suspendu

La chaîne beIN Sports a annoncé dimanche la suspension de son consultant Daniel Bravo après des propos déplacés tenus en direct à l'antenne.
02.02.2026, 09:2102.02.2026, 09:21

La déclaration Daniel Bravo, tenue samedi lors du match Paris FC - Olympique de Marseille, visait l'ancienne joueuse internationale et actuelle directrice sportive du Paris FC Féminines Gaëtane Thiney. «J'ai informé Daniel Bravo ce matin de sa suspension à effet immédiat, décision qu'il comprend parfaitement. Il regrette évidemment profondément ses propos et il a appelé Gaétane (Thiney) pour s'en excuser», a indiqué Florent Houzot, le directeur de la rédaction de beIN, dans une déclaration transmise à l'AFP.

Plus tôt dans la matinée, beIN avait présenté ses excuses, assurant qu'«aucun jugement ou commentaire sexiste n'a sa place sur nos antennes et nos médias sociaux». Samedi, après un plan montrant Gaëtane Thiney en tribunes du stade Jean-Bouin, l'ancien international français Daniel Bravo, consultant depuis 2016 pour la chaîne franco-qatarienne, avait déclaré qu'«elle n'est pas très attentive», avant de dire avoir «l'impression qu'elle parlait lingerie».

Les propos tenus en direct:

Ancienne internationale française (163 sélections de 2007 à 2019 pour 58 buts), Thiney, capitaine historique du PFC, avait pris sa retraite sportive en mai 2025, avant de prendre la tête de la direction sportive de la section féminine du club le 1er janvier dernier.

Le PFC a indiqué «condamner fermement» des propos «sexistes et déplacés, contraires aux valeurs que le Paris FC défend au quotidien», rappelant son «engagement en faveur d'un football ouvert, inclusif et respectueux».

«Réduire une femme — ancienne internationale, joueuse emblématique et aujourd'hui directrice sportive du Paris FC Féminines — à des clichés sexistes n'a rien d'anodin» a réagi dans un communiqué l'association Femmes Journalistes de Sport.

Humilié, Xamax a pris une décision rare qui rend furieux un concurrent

L'association a dénoncé des propos qui «contribuent à banaliser le mépris et à fragiliser la légitimité des femmes dans le sport, qu'elles soient joueuses, dirigeantes, journalistes ou consultantes».

(jcz/afp)

