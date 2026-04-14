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Football: Schlotterbeck hué par les fans de Dortmund

Une scène curieuse s'est produite à Dortmund

Un footballeur du BVB a été hué par ses propres supporters avant le match de championnat contre le Bayer Leverkusen samedi. Voici pourquoi.
14.04.2026, 09:3114.04.2026, 09:31

Nico Schlotterbeck a passé un très mauvais samedi. D'abord parce que son équipe s'est inclinée 1-0 sur sa pelouse face au Bayer Leverkusen, ensuite et surtout parce que le défenseur central et capitaine du BVB a été copieusement sifflé par ses propres supporters.

La scène s'est produite peu avant la rencontre du championnat allemand, lorsque le speaker du stade a égrené le nom des titulaires.

Vidéo: twitter

Durant une partie du match, le défenseur allemand (25 sélections) a également été ciblé par les fans lorsqu'il touchait le ballon, comme le révèle la vidéo ci-dessous.

Vidéo: twitter

La défiance des fans peut surprendre quand on sait que Schlotterbeck (26 ans) vient de prolonger son contrat dans la Ruhr jusqu'en 2031. Mais les supporters les plus fidèles n'ont pas apprécié qu'il prenne autant de temps pour prolonger, ni que son contrat comporte une clause de départ activable dès le prochain mercato par certains clubs (une clause de départ estimée entre 50 et 60 millions d'euros). C'est en tout cas ce qu'a révélé le quotidien allemand Bild. Or Nico Schlotterbeck est très convoité sur le marché des transferts, si bien que certains partisans craignent de le voir s'en aller cet été.

Le portail Top Mercato rappelle qu'une prolongation assure au Borussia Dortmund une indemnité financière en cas de transfert. «Sans elle, le joueur aurait pu partir gratuitement, sans la moindre indemnité, à l’été 2027», souligne le média, alors que des rumeurs voient déjà le joueur du côté de Manchester United ou même du Real Madrid.

epa12431382 Nico Schlotterbeck of Dortmund in action during the German Bundesliga soccer match between Borussia Dortmund and RB Leipzig in Leverkusen, Germany, 04 October 2025. EPA/CHRISTOPHER NEUNDOR ...
Arrivé en 2022 en provenance du SC Fribourg, l'international allemand s'est imposé dans la Ruhr grâce à ses qualités athlétiques dans les duels et sa technique à la relance.Keystone

Ce qui est certain, c'est que le directeur général du BVB, Carsten Cramer, n'a pas du tout apprécié les huées qui sont descendues des tribunes samedi.

«Ce que je ne trouve pas acceptable et ce que je tiens à souligner en tant que responsable du Borussia Dortmund: les joueurs qui portent le maillot du BVB méritent d’être soutenus quand ils foulent le terrain. Nico est un joueur qui s’identifie au BVB. Je dois dire qu’il est inacceptable qu’il ait été hué en première mi-temps.»

Dortmund dispute son prochain match à domicile dans deux semaines face à Fribourg. La réaction des fans sera guettée de près. (jcz)

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