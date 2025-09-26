Vidéo: twitter

Voici les mascottes de la Coupe du monde 2026

La Fifa a présenté ses trois mascottes pour le Mondial aux Etats-Unis, Canada et Mexique (11 juin au 19 juillet). Elles sont des symboles de ces trois pays.

La Coupe du monde 2026 de football approche à grands pas. Elle se tiendra du 11 juin au 19 juillet, dans trois pays: Etats-Unis, Canada et Mexique. Alors la Fifa, l'organisatrice, a décidé de présenter ce jeudi les mascottes de ce méga-événement.

Elles sont trois, comme le nombre de pays hôtes donc. Et chacune d'elle représente un animal typique du pays. Il y a Maple l'élan (Canada), Clutch le pygargue à tête blanche (Etats-Unis) et Zayu le jaguar (Mexique).

Les trois mascottes ont été dévoilées notamment dans un clip d'un peu plus d'une minute, très riche visuellement, où elles tapent dans le ballon. Ces trois animaux «ont été imaginés pour refléter fidèlement la culture, l’héritage et l’esprit de leur pays respectif, symbolisant l’unité, la diversité et la passion commune pour le football», explique la Fifa dans son communiqué.

Le président de l'instance, le Suisse Gianni Infantino, s'est réjoui:

«Plus il y a de mascottes, plus la fête sera belle! A l’image de la Coupe du monde, Maple, Clutch et Zayu sont synonymes de joie, d’énergie et de convivialité»

Maple, Clutch et Zayu seront les premières mascottes d'une Coupe du monde de football à figurer dans un jeu vidéo. Son nom? FIFA Heroes, jeu officiel de l'instance qui sortira l'année prochaine. Il s'agira de matchs de foot à cinq contre cinq, avec des protagonistes particuliers: les utilisateurs pourront choisir les trois mascottes (et celles de précédentes éditions du Mondial), ainsi que «des légendes du football et des personnages de fiction célèbres issus du cinéma ou des séries télévisées».

Mais le rôle principal de l'élan, du pygargue à tête blanche et du jaguar est bel et bien dans la vraie vie: «Maple, Clutch et Zayu seront omniprésents pour saluer les spectateurs, inspirer les jeunes supporters et vibrer lors de chaque match de la Coupe du monde 2026», promet la Fifa.

Avec, on l'espère, de belles interactions avec les fans et joueurs suisses. Pour l'instant, c'est bien parti puisque la Nati a remporté ses deux premiers matchs de qualifications pour ce Mondial. (yog)