en partie ensoleillé12°
DE | FR
burger
Sport
Football

Coupe du monde 2026: la FIFA dévoile les trois mascottes

Vidéo: twitter

Voici les mascottes de la Coupe du monde 2026

La Fifa a présenté ses trois mascottes pour le Mondial aux Etats-Unis, Canada et Mexique (11 juin au 19 juillet). Elles sont des symboles de ces trois pays.
26.09.2025, 09:3026.09.2025, 09:30

La Coupe du monde 2026 de football approche à grands pas. Elle se tiendra du 11 juin au 19 juillet, dans trois pays: Etats-Unis, Canada et Mexique. Alors la Fifa, l'organisatrice, a décidé de présenter ce jeudi les mascottes de ce méga-événement.

Elles sont trois, comme le nombre de pays hôtes donc. Et chacune d'elle représente un animal typique du pays. Il y a Maple l'élan (Canada), Clutch le pygargue à tête blanche (Etats-Unis) et Zayu le jaguar (Mexique).

Les trois mascottes ont été dévoilées notamment dans un clip d'un peu plus d'une minute, très riche visuellement, où elles tapent dans le ballon. Ces trois animaux «ont été imaginés pour refléter fidèlement la culture, l’héritage et l’esprit de leur pays respectif, symbolisant l’unité, la diversité et la passion commune pour le football», explique la Fifa dans son communiqué.

Le clip qui présente Maple, Clutch et Zayu 📺

Vidéo: twitter

Le président de l'instance, le Suisse Gianni Infantino, s'est réjoui:

«Plus il y a de mascottes, plus la fête sera belle! A l’image de la Coupe du monde, Maple, Clutch et Zayu sont synonymes de joie, d’énergie et de convivialité»

Maple, Clutch et Zayu seront les premières mascottes d'une Coupe du monde de football à figurer dans un jeu vidéo. Son nom? FIFA Heroes, jeu officiel de l'instance qui sortira l'année prochaine. Il s'agira de matchs de foot à cinq contre cinq, avec des protagonistes particuliers: les utilisateurs pourront choisir les trois mascottes (et celles de précédentes éditions du Mondial), ainsi que «des légendes du football et des personnages de fiction célèbres issus du cinéma ou des séries télévisées».

Vous pensez quoi de ces mascottes?
Au total, 10 personnes ont participé à ce sondage.

Mais le rôle principal de l'élan, du pygargue à tête blanche et du jaguar est bel et bien dans la vraie vie: «Maple, Clutch et Zayu seront omniprésents pour saluer les spectateurs, inspirer les jeunes supporters et vibrer lors de chaque match de la Coupe du monde 2026», promet la Fifa.

Avec, on l'espère, de belles interactions avec les fans et joueurs suisses. Pour l'instant, c'est bien parti puisque la Nati a remporté ses deux premiers matchs de qualifications pour ce Mondial. (yog)

Plus d'articles sur le sport
Max Verstappen va piloter pour une écurie suisse
Max Verstappen va piloter pour une écurie suisse
de Romuald Cachod
La Nati a un stratagème pour retenir ses binationaux
La Nati a un stratagème pour retenir ses binationaux
de Sebastian Wendel
Cet ex-Lausannois «discret» a rendu Davos imbattable
Cet ex-Lausannois «discret» a rendu Davos imbattable
de Adrian Bürgler
Ce hockeyeur de Gottéron marque un penalty complètement improbable
Ce hockeyeur de Gottéron marque un penalty complètement improbable
de Yoann Graber
Cet effet de mode chez les footballeurs exaspère les arbitres suisses
Cet effet de mode chez les footballeurs exaspère les arbitres suisses
de Martin Messmer
L'indemnité de départ du boss de Red Bull va vous rendre très jaloux
L'indemnité de départ du boss de Red Bull va vous rendre très jaloux
de William Laing
Grand-Saconnex doit défier Bâle, mais il y a un problème
Grand-Saconnex doit défier Bâle, mais il y a un problème
de Romuald Cachod
Cet athlète trans suisse a tourné le dos aux JO
Cet athlète trans suisse a tourné le dos aux JO
de Peter Birrer
Ces deux parias ont révolutionné la voile mondiale
Ces deux parias ont révolutionné la voile mondiale
de Romuald Cachod
«J'ai été victime de blessures graves, voire très graves»
«J'ai été victime de blessures graves, voire très graves»
de Sven Papaux, Jérémie Crausaz
Fribourg perd une joueuse clé: «C'était le moment de partir»
Fribourg perd une joueuse clé: «C'était le moment de partir»
de Romuald Cachod
Un scandale lié aux salaires éclabousse la NBA
Un scandale lié aux salaires éclabousse la NBA
de Niklas Helbling
Une entreprise suisse est en train de révolutionner le hockey
1
Une entreprise suisse est en train de révolutionner le hockey
de Niklas Helbling
Roger Federer songe à créer sa propre tournée
1
Roger Federer songe à créer sa propre tournée
de Romuald Cachod
La légende du hockey Andres Ambühl entame sa deuxième carrière
La légende du hockey Andres Ambühl entame sa deuxième carrière
de Klaus Zaugg
Il a eu un gros problème après avoir offert son maillot à un fan
1
Il a eu un gros problème après avoir offert son maillot à un fan
de Yoann Graber
La star du cyclisme féminin suisse mène «une vie absurde»
La star du cyclisme féminin suisse mène «une vie absurde»
de Simon Häring
Luis Enrique a une bonne raison de coacher le PSG depuis la tribune
Luis Enrique a une bonne raison de coacher le PSG depuis la tribune
de Yoann Graber
La vidéo de cette tenniswoman fait scandale
La vidéo de cette tenniswoman fait scandale
de Yoann Graber
Xamax a créé un concept insolite pour se rapprocher de ses fans
Xamax a créé un concept insolite pour se rapprocher de ses fans
de Yoann Graber
«L’athlétisme suisse est à son apogée»
«L’athlétisme suisse est à son apogée»
de Rainer Sommerhalder
Le voyage galère de GC reflète les problèmes du foot féminin
Le voyage galère de GC reflète les problèmes du foot féminin
de Robin Walz
Robert Redford a popularisé le ski alpin à Hollywood
Robert Redford a popularisé le ski alpin à Hollywood
de Sven Papaux
Yann Sommer en prend plein la poire en Italie
Yann Sommer en prend plein la poire en Italie
de Céline Feller
Cette qualité a fait de Kambundji la reine des haies
Cette qualité a fait de Kambundji la reine des haies
de Rainer Sommerhalder
La ligue d'athlétisme portée par Djokovic tourne au fiasco
La ligue d'athlétisme portée par Djokovic tourne au fiasco
de Romuald Cachod
Crans-Montana a honoré une icône du sport suisse
Crans-Montana a honoré une icône du sport suisse
de Emil Rohrbach
Immense sensation aux Mondiaux d'athlétisme
Immense sensation aux Mondiaux d'athlétisme
de Romuald Cachod
Il réussit l'ace «le plus bizarre de l'Histoire»
Il réussit l'ace «le plus bizarre de l'Histoire»
de Yoann Graber
Le t-shirt de ce crack du padel cache une dure réalité
Le t-shirt de ce crack du padel cache une dure réalité
de Louise LE BORGNE
Messi s'est ridiculisé de la même manière qu'un Romand
Messi s'est ridiculisé de la même manière qu'un Romand
de Yoann Graber
«C’est très inhabituel»: pourquoi deux arbitres voilées officient en Suisse
2
«C’est très inhabituel»: pourquoi deux arbitres voilées officient en Suisse
de Jasmin Steiger
Une vététiste amateur suisse s'invite dans la cour des grandes
Une vététiste amateur suisse s'invite dans la cour des grandes
de Romuald Cachod
Une nouvelle règle bouleverse le hockey suisse et ravit les joueuses
Une nouvelle règle bouleverse le hockey suisse et ravit les joueuses
de Niklas Helbling
Abus dans le ski suisse: «Beaucoup de coachs sont dépassés intellectuellement»
Abus dans le ski suisse: «Beaucoup de coachs sont dépassés intellectuellement»
de Simon Häring
Une technologie révolutionnaire a sauvé la carrière de Sabalenka
Une technologie révolutionnaire a sauvé la carrière de Sabalenka
de Yoann Graber
Le nouveau crack de Bâle (ex-Servette) s'est formé dans un lieu inhabituel
Le nouveau crack de Bâle (ex-Servette) s'est formé dans un lieu inhabituel
de Céline Feller
Thèmes
20 plats américains qui méritent d'être connus
1 / 22
20 plats américains qui méritent d'être connus

La clam chowder est un plat populaire dans tout le pays, mais la meilleure se trouve en Nouvelle-Angleterre.
source: boston globe / boston globe
partager sur Facebookpartager sur X
Voici Kevin, le mouton qui fait rire les réseaux sociaux
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
La Suisse suspend les paiements pour les systèmes Patriot américains
2
Attention à ces changements de loi en octobre
3
Ces pièces de 2 euros valent jusqu'à 90 000 francs suisses
La Nati a un stratagème pour retenir ses binationaux
En Suisse, de nombreux juniors ont la double nationalité. Pour les retenir, un programme d’accompagnement existe, assorti d’amendes en cas de départ vers une autre sélection. Cependant, des failles subsistent.
Que s’est-il passé dans le dossier Leon Avdullahu? L’ancien joueur du FC Bâle, aujourd’hui pensionnaire d’Hoffenheim en Bundesliga, était censé, du point de vue de l’Association suisse de football (ASF), porter le maillot helvétique face au Kosovo lors des qualifications pour la Coupe du monde, et non celui de l’adversaire. D'autant que le milieu défensif compte 20 sélections avec les différentes équipes juniors du pays, et qu’il a reçu à Hoffenheim la visite du président Peter Knäbel, du sélectionneur Murat Yakin et de son adjoint Davide Callà. Mais le jeune joueur a finalement opté pour le Kosovo.
L’article