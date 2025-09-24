faible pluie11°
Sport
Hockey sur glace

National League: Sandro Schmid (Gottéron) troue le filet

Vidéo: extern / rest/MySports

Ce hockeyeur de Gottéron marque un penalty complètement improbable

Sandro Schmid a offert la victoire à Fribourg, mardi face aux ZSC Lions, grâce à un tir au but des plus cocasses lors de la séance fatidique.
24.09.2025, 09:2324.09.2025, 09:55
Yoann Graber
Yoann Graber

C'est une scène extrêmement rare qui a eu lieu mardi soir à la BCF Arena de Fribourg. Son protagoniste principal? Sandro Schmid, attaquant de Gottéron, lors de la victoire aux tirs au but (2-2 après les prolongations) des Dragons face aux ZSC Lions.

Premier hockeyeur à s'élancer dans la séance fatidique, le numéro 73 fribourgeois adresse un tir violent sur la cage du gardien zurichois, Simon Hrubec, mais le puck va heurter la bande derrière le but. Toute la patinoire pense donc logiquement que l'essai est raté, même le commentateur TV de MySports. Vraiment toute la patinoire? Non. Sandro Schmid est convaincu qu'il a marqué son tir au but. Il le fait savoir aux arbitres avec de grands gestes. Et il a raison!

Le tir au but de Schmid, en vidéo

Vidéo: extern / rest/MySports

Le ralenti diffusé à la TV et dans l'arène montre que le tir du Fribourgeois, en pleine lucarne, a transpercé le filet. Aucun doute possible: c'est goal! En voyant cette vidéo, les fans de Gottéron exultent. Les arbitres iront vérifier la séquence et, sans surprise, valideront cette réussite.

La légende du hockey Andres Ambühl entame sa deuxième carrière

Au final, Sandro Schmid sera le seul buteur dans cette série de tirs au but. Il a ainsi offert une victoire précieuse aux Dragons face aux champions de Suisse en titre: Gottéron a grimpé au-dessus de la barre, au 6e rang. Les Fribourgeois se déplaceront sur la glace d'Ajoie vendredi. De quoi laisser le temps aux intendants de la BCF Arena de réparer le filet troué.

