National League: Sandro Schmid, meilleur transfert possible

Sandro Schmid (HCFG) nach dem sechsten Eishockey Playoff Viertelfinalspiel der National League zwischen dem HC Fribourg-Gotteron und dem SC Bern, am Montag, 24. Maerz 2025 in der BCF-Arena in Freiburg ...
L'avenir de Sandro Schmid est encore ouvert.Image: KEYSTONE

Gottéron doit absolument garder ce joueur s'il veut être champion

Sandro Schmid (25 ans) cartonne actuellement à Fribourg-Gottéron. Il est le seul joueur transférable capable de changer le destin du championnat.
26.09.2025, 05:3326.09.2025, 05:33
Klaus Zaugg
Klaus Zaugg

Le terme vient du cinéma: un «blockbuster» est un film extrêmement populaire et à grand succès. Transposé à notre hockey, un «transfert-blockbuster» est un changement de club d’un joueur capable de modifier la carte de la ligue. Exemples: le passage de Leonardo Genoni de Davos à Berne, puis de Berne à Zoug. Les transferts de Sven Andrighetto d’Omsk aux ZSC Lions, de Denis Malgin du Colorado aux ZSC Lions ou d’Andrea Glauser de Lausanne à Fribourg.

De tels «transferts-blockbusters» deviennent de plus en plus rares. Parce que les directeurs sportifs lient leurs joueurs clés à des contrats de longue durée, bloquant ainsi le marché. Sven Andrighetto (jusqu’en 2029), Denis Malgin (2028), Dominik Egli (2032), Connor Hughes (2031), Théo Rochette (2031), Stéphane Charlin (2028), Andrea Glauser (2032), Christoph Bertschy (2029), Sandro Aeschlimann (2031), Ken Jäger (2033) ou encore Lukas Frick (2030) en sont quelques exemples.

La tendance aux contrats longue durée stabilise la hiérarchie: il sera presque impossible, dans les deux prochaines années, de renforcer une équipe en prétendante au titre uniquement via les transferts. Ceux qui ont été trop passifs sur le marché ces dernières années, comme le CP Berne, doivent maintenant payer l’addition.

Nous ne sommes encore qu’en septembre. Mais déjà, pour la saison prochaine, il ne reste qu’un seul joueur suisse avec le potentiel d’un «transfert-blockbuster»: Sandro Schmid de Gottéron. L'attaquant a un contrat avec les Dragons valable jusqu'au printemps prochain. Agé seulement de 25 ans, il est déjà médaillé d’argent mondial et actuellement à un point par match dans le rôle crucial de centre.

Sandro Schmid (HCFG) nach dem siebten Eishockey Playoff Halbfinalspiel der National League zwischen dem Lausanne HC (LHC) und dem HC Fribourg-Gotteron (HCFG) am Samstag 12. April 2025 in der Vaudoise- ...
Sandro Schmid réalise un très bon début de saison avec Fribourg-Gottéron. Image: KEYSTONE

En clair: si Gottéron veut être champion, une prolongation est indispensable. Si Zoug souhaite le redevenir ou Lausanne le devenir pour la première fois, Sandro Schmid pourrait être la pièce décisive d’un puzzle de champion – ou le transfert idéal pour le CP Berne dans sa lutte de plus en plus désespérée contre son destin de «Lugano du Nord».

L'argent n'est plus le seul critère de choix

Il y a encore 15 ans, la question était simple: celui qui payait le plus l’emportait. Mais ce n’est plus le cas depuis longtemps. Aujourd’hui, jamais autant de clubs n’ont eu les moyens de payer des salaires de pointe (Berne, Genève, Lausanne, Davos, Zoug, Fribourg, les ZSC Lions et Lugano).

Un joueur qui peut choisir son employeur comme Sandro Schmid se concentre sur des facteurs «doux», et une différence de 20 000 ou 30 000 francs dans une offre n’est plus déterminante. Qui est l’entraîneur? Est-ce que la culture de jeu me convient? Quel rôle puis-je jouer? Ai-je la possibilité de disputer le titre? Quelle est la qualité des infrastructures? Qu’en est-il de la qualité de vie? Y a-t-il des emplois attractifs pour ma compagne?

Sandro Schmid en est l'auteur👇

Ce hockeyeur de Gottéron marque un penalty complètement improbable

Pas étonnant, donc, que l’agent de Sandro Schmid (celui-là même qui a récemment orchestré le retour de Dominik Egli à Davos) fasse patienter tous les intéressés: rien n’est encore décidé et aucune discussion sérieuse n’a été menée. Schmid a jusque-là été bien conseillé et a effectué trois années de formation en Suède avant de revenir à Fribourg-Gottéron en 2019.

Le club est en mission: décrocher son premier titre. Les arrivées de Christoph Bertschy, Andrea Glauser, Yannick Rathgeb, Ludvig Johnson, Attilio Biasca et Ludovic Waeber (attendu pour la saison prochaine) sont des investissements judicieux dans une future équipe championne.

Mais ils perdraient beaucoup de leur valeur si Sandro Schmid devait partir en fin de saison. Ses chances de devenir le joueur suisse le mieux payé de l’histoire de la National League sont élevées. Les directeurs sportifs incapables d’offrir au moins 800 000 francs par saison n’ont pratiquement aucune chance.

Switzerland&#039;s forward Sandro Schmid speaks to the journalist, during the media opportunity of the Switzerland National Ice Hockey Team at the IIHF 2025 World Championship, at the Kvik Hockey Aren ...
Sandro Schmid – international suisse – est revenu à Gottéron en 2019, après trois ans en Suède. Image: KEYSTONE

Un aperçu des joueurs en fin de contrat, sans prétendre à l’exhaustivité (voir la liste plus bas), montre à quel point le marché est difficile. Déjà en septembre, il ne reste qu’un seul joueur sur le marché actuel avec le potentiel de changer la carte de la ligue: Sandro Schmid.

De nombreux vétérans sur le marché

La répartition en différentes catégories peut sembler familière. Mais à y regarder de près, à partir de 30 ans, on entre dans la «brocante des transferts». Car à cet âge, on vise des contrats pluriannuels qui mènent inévitablement à l’«âge de la brocante». Les nombreux vétérans sur le marché prouvent que les joueurs maintiennent aujourd’hui un haut niveau beaucoup plus longtemps et plus facilement qu’il y a 20 ans.

Mais tout comme on ne devrait plus transplanter de vieux arbres, les joueurs dans l’«âge de la brocante» changent rarement d’équipe – et s’ils le font, c’est souvent pour revenir dans leur club formateur (Raphael Diaz). Ces «brocanteurs» peuvent être des renforts précieux (comme Reto Schäppi à Kloten).

EHC Kloten Stuermer Reto Schaeppi waehrend dem Qualifikationsspiel der Eishockey-Meisterschaft der National League zwischen den Teams EHC Kloten und HC Ajoie am Dienstag, 23. September 2025, in Kloten ...
Reto Schäppi (34 ans) a quitté les ZSC Lions pour le rival, Kloten, la saison dernière.Image: keystone

Mais des leaders capables de porter une équipe aux honneurs suprêmes, ils ne le sont généralement pas. Des personnalités comme Yannick Weber (ZSC Lions), qui a joué un rôle central dans les équipes championnes du club zurichois et dans le triomphe en Champions League après ses 35 ans, ou Leonardo Genoni, qui à 37 ans a propulsé la Suisse en finale du Mondial et a été élu meilleur gardien du tournoi, sont des exceptions, pas la règle.

Que l’offre de loin la plus large de joueurs en fin de contrat sur le marché actuel provienne de la «brocante» révèle aussi une autre chose: avec 14 équipes, la ligue est trop grande, et la demande en bons joueurs suisses est telle qu’il n’y a jamais eu dans notre histoire un marché aussi favorable aux vétérans qu’aujourd’hui.

Joueurs encore disponibles
L'argent n'est plus le seul critère de choixDe nombreux vétérans sur le marchéGardiensDéfenseursAttaquants

Gardiens

First

  • Aucun

Business

  • Akira Schmid (25), Las Vegas/NHL

Economie

  • Aucun

Talent

  • Luis Janett (25), Bienne
  • Loic Galley (23), Gottéron

Brocante

  • Niklas Schlegel (31), Lugano
  • Luca Boltshauser (32), Langnau
  • Benjamin Conz (34), Ajoie
  • Damiano Ciaccio (36), Ajoie
  • Sandro Zurkirchen (35), Berne
  • Tim Wolf (33), Zoug

Défenseurs

First

  • Aucun

Business

  • Nico Gross (25), Davos

Economie

  • Luca Capaul (26), Lakers
  • Simon Seiler (28), Gottéron
  • Valentin Pilet (29), Ajoie
  • Bastien Pouilly (29), Ajoie
  • Thomas Thirry (28), Ajoie
  • David Barandun (25), Davos
  • Enzo Guebey (26), Davos

Talent

  • Mika Henauer (26), Lakers
  • Giancarlo Chanton (22), Genève
  • Eric Schneller (20), Genève
  • Daniil Ustinkov (19), ZSC Lions
  • Timo Bünzli (20), ZSC Lions

Brocante

  • Robin Grossmann (38), Bienne
  • Miro Zryd (30), Bienne
  • Zaccheo Dotti (32), Ambri
  • Jesse Zgraggen (32), Ambri
  • Samuel Erni (34), Langnau
  • Claude-Curdin Paschoud (31), Langnau
  • Jannik Fischer (35), Ajoie
  • Nicolas Steiner (34), Kloten
  • Leandro Profico (35), Kloten
  • Patrick Geering (35), ZSC Lions
  • Dario Trutmann (33), ZSC Lions
  • Yannick Weber (37), ZSC Lions
  • Samuel Kreis (31), Berne
  • Raphael Diaz (39), Zoug
  • Dominik Schlumpf (34), Zoug

Attaquants

First

  • Sandro Schmid (25), Gottéron

Business

  • Rico Gredig (20), Davos
  • Simon Knak (23), Davos
  • Tyler Moy (30), Lakers
  • Phlipp Kuraschew (25), San Jose/NHL

Economie

  • Dominic Zwerger (29), Ambri
  • Chris Egli (24), Davos
  • Marco Zanetti (23), Lugano
  • Jeremi Gerber (25), Gottéron
  • Elvis Schläpfer (24), Ajoie
  • Kevin Bozon (29), Ajoie
  • Keijo Weibel (24), Kloten
  • Harrison Schreiber (24), Kloten
  • Keanu Derungs (25), Kloten
  • Deniss Smirnovs (26), Kloten
  • Raphael Prassl (27), Lausanne
  • Jerome Bachofner (24), Langnau

Talent

  • Jonas Taibel (21), Lakers
  • Leo Braillard (20), Bienne
  • Jérémie Bärtschi (23), Bienne
  • Manix Landry (22), Ambri
  • Tim Muggli (22), Ambri
  • Kevin Etter (22), Gottéron
  • Kevin Nicolet (22), Gottéron
  • Dario Allenspach (23), Langnau
  • Joshua Fahrni (22), Langnau
  • Thierry Schild (20), Berne
  • Colin Lindemann (20), Zoug
  • Nando Eggenberger (25), Zoug
  • Joel Henry (22), ZSC Lions
  • Daniel Olsson (20), ZSC Lions
  • Endo Meier (20), ZSC Lions
  • Julian Parree (22), Davos

Brocante

  • Yannick-Lennart Albert (31), Lakers
  • Dominic Lammer (32), Lakers
  • Dario Bürgler (37), Ambri
  • Daniele Grassi (32), Ambri
  • Julien Sprunger (39), Gottéron
  • Julian Schmutz (31), Langnau
  • Reto Schmutz (32), Ajoie
  • Jeremy Wick (36), Ajoie
  • Nolan Diem (32), Kloten
  • Steve Kellenberger (39), Kloten
  • Simon Moser (36), Berne
  • Floran Douay (30), Lausanne
  • Josh Jooris (35), Genève
  • Marc Antoine Pouliot (40), Genève
  • Fabrice Herzog (30), Zoug
  • Mike Künzle (32), Zoug
  • Denis Hollenstein (35), ZSC Lions
  • Chris Baltisberger (33), ZSC Lions
  • Gaetan Haas (33), Bienne
  • Enzo Corvi (32), Davos

Adaptation en français: Yoann Graber

