Nagelsmann n'apprécie pas ce qu'il se passe durant le protocole d'avant-match. Image: getty

Le coach de l’Allemagne pousse un coup de gueule contre la Fifa

Lors de l’entrée en lice de l’Angleterre à la Coupe du monde, Thomas Tuchel s’était montré agacé par la position des photographes au moment des hymnes. Désormais, Julian Nagelsmann lui emboîte le pas. Le sélectionneur allemand a employé des mots très clairs.

William Laing / t-online

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La sélection allemande a enchaîné après son succès inaugural spectaculaire face à Curaçao (7-1): elle s’est imposée 2-1 samedi contre la Côte d’Ivoire grâce à un doublé de Deniz Undav, validant ainsi son billet pour la phase à élimination directe du tournoi.

Le sélectionneur Julian Nagelsmann s’est montré satisfait après la rencontre, évoquant en conférence de presse une victoire méritée. Dans le même temps, le technicien de 38 ans a également exprimé son mécontentement à propos d’une scène survenue avant le coup d’envoi.

Le résumé du match ⬇️ Cruelle défaite de la Côte d'Ivoire face à l'Allemagne

Lors de l’hymne national allemand, Nagelsmann et son staff ont été gênés dans leur vision du terrain et des joueurs par de nombreux photographes. Un problème déjà signalé par le sélectionneur anglais Thomas Tuchel après le match d’ouverture des Three Lions contre la Croatie (4-2).

«Je ne sais pas combien nous avons le droit de nous plaindre, mais je veux donner raison à Thomas Tuchel», a déclaré Nagelsmann à ce sujet. Il s’agit d’«un moment très émotionnel, on établit une connexion avec les joueurs pendant l’hymne national», a expliqué le sélectionneur allemand. En Bundesliga et en Ligue des champions, des photographes se tiennent également devant les entraîneurs, mais, «ce qui est frappant ici, c’est que tout est très proche».

Par la suite, Nagelsmann a quelque peu durci le ton: «J’ai toujours l’impression d'avoir un énorme tuyau qui photographie les poils de mon nez à un centimètre de moi», a-t-il lancé, ajoutant: «On ne voit absolument rien». Pourtant, lui et son staff devraient déjà bénéficier de l’ajustement demandé avec insistance à la Fifa par Thomas Tuchel après le match de l’Angleterre contre la Croatie.

Julian Nagelsmann (à gauche), samedi lors de l'hymne allemand. image: Getty

Lors de cette rencontre disputée à Dallas mercredi, les photographes étaient encore plus proches du banc des entraîneurs avant le coup d’envoi. «J’implore la Fifa de modifier la position des photographes pendant les hymnes nationaux», avait déclaré Tuchel, qui s’était dit privé d’un moment d’émotion lors de son premier match de Coupe du monde.

L’instance dirigeante mondiale avait ensuite réagi en trouvant un compromis: les photographes sont désormais regroupés un peu plus loin, tandis que les entraîneurs peuvent se positionner le long de la ligne de touche, sans avoir les caméras directement sous le nez.

Mais cette concession n’a que peu convaincu Nagelsmann. «Bien sûr, je pourrais me décaler vers la gauche, puis dire à mon staff de se placer vers la droite et de ne rien voir», a-t-il expliqué. «Quoi qu’il arrive, quelqu’un est pénalisé.» Il préfère donc rester à l’endroit où il se trouve habituellement: «Mais il existe, je pense, de meilleures solutions», a-t-il souligné, en incluant ses joueurs dans son propos:

«Ils ressentent aussi la façon dont nous chantons, à quel point nous sommes dans l’émotion, si nous les poussons encore, même après l’hymne national, si nous les encourageons encore. Mais moi, je ne vois que des photographes devant moi.»

Une nouvelle adaptation de la Fifa concernant le positionnement des photographes semble peu probable.