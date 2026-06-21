Le drapeau de l'Arabie saoudite ne touche jamais la pelouse. image: x

Le drapeau saoudien a un traitement différent des autres au Mondial

Un détail diffère lors des protocoles d'avant-match impliquant l'Arabie saoudite à la Coupe du monde. Et il y a une raison.

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Les observateurs les plus attentifs auront remarqué une particularité lors du premier match de l'Arabie saoudite dans ce Mondial, mardi à Miami contre l'Uruguay (1-1).

Lors du protocole d'avant-match, pendant les hymnes nationaux, c'est la première et pour l'instant seule fois dans cette Coupe du monde que les drapeaux géants des deux équipes, sur la pelouse, ont été portés par des bénévoles de la Fifa. Pour tous les autres pays, les drapeaux sont simplement posés sur le gazon.

Contrairement au protocole habituel, les drapeaux de l'Arabie saoudite et de l'Uruguay ont été portés, mardi à Miami. image: keystone

Il y a une raison à ce traitement particulier, comme le relèvent plusieurs médias, dont GiveMeSport: les règles concernant l'utilisation du drapeau saoudien sont très strictes. Plus qu'ailleurs, l'étendard national y est un symbole sacré.

Le grand Etat du Golfe a même édicté un décret royal, qui s'intitule «Loi sur le drapeau du Royaume d'Arabie saoudite». L'un de ses points est très clair:

«Le drapeau ne doit toucher aucun élément situé en dessous de lui (sol, eau, table, etc.)»

Cela inclut donc la pelouse d'un terrain de football. Raison pour laquelle la Fifa – qui n'a pas communiqué sur le sujet – adopte un protocole particulier avant les matchs de l'Arabie saoudite. Ce sera encore le cas ce dimanche (18h00), lors du duel face à l'Espagne à Atlanta.

Le protocole habituel lors de Suisse-Bosnie Ici, les drapeaux de la Suisse et de la Bosnie-Herzégovine ont été posés sur la pelouse, comme c'est l'usage dans cette Coupe du monde. image: keystone

Un drapeau sacré dans l' islam

En plus d'être un emblème national, le drapeau saoudien revêt un caractère sacré religieusement: il contient la Shahada, une phrase en arabe qui est la profession de foi de l'islam. Elle signifie:

«Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et Mohammed est le messager d'Allah»

C'est en Arabie saoudite, à La Mecque, qu'est né Mohammed (Mahomet), le prophète majeur et fondateur de l'islam, au 6e siècle. La Mecque est, encore aujourd'hui, la principale ville sainte de cette religion.

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Par souci d'égalité, le drapeau des adversaires de l'Arabie saoudite dans cette Coupe du monde est lui aussi porté par des bénévoles. Et vu la taille colossale de ces drapeaux, ce protocole adapté offre un petit job à beaucoup de monde sur le terrain!