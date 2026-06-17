Les Autrichiens ont bien entamé leur parcours en Coupe du monde. image: Keystone

L'Autriche domine une Jordanie valeureuse

Les Autrichiens ont battu les Jordaniens (3-1) pour leur entrée en lice dans ce Mondial. Mais rien n'a été facile pour nos voisins.

Plus de «Sport»

L'Autriche a réussi son entrée en lice à la Coupe du monde, mardi à Santa Clara. Elle s'est imposée 3-1 contre la Jordanie, qui a offert une belle résistance pour son premier match dans une Coupe du monde.

L'ailier du Werder Brême Romano Schmid a ouvert le score d'une superbe frappe enroulée depuis l'orée de la surface venue se loger dans la lucarne opposée (21e). Il est ainsi devenu le deuxième joueur autrichien seulement à marquer à la fois dans un Euro (en 2024 contre les Pays-Bas) et une Coupe du monde.

Romano Schmid, premier buteur autrichien dans ce Mondial. image: Keystone

La Jordanie n'a pas abdiqué, passant à nouveau proche de revenir au score lorsqu'Ali Olwan, bien placé dans la surface, s'est heurté au gardien autrichien Alexander Schlager à la 34e. Au retour des vestiaires, l'attaquant d'Al Sailiya (au Qatar) n'a toutefois pas manqué sa chance deux fois, concluant en solo un contre rapide grâce à une belle finition poteau rentrant (50e). De quoi rentrer dans l'histoire de sa nation, en inscrivant le premier but jordanien dans un Mondial.

Réveillée par cette égalisation, l'Autriche a d'abord pensé reprendre les devants sur corner (67e), avant que la réussite de Marko Arnautovic ne soit annulée pour une faute de main préalable. C'est finalement un but contre son camp de Yazan Al Arab (76e), à nouveau sur corner, qui a permis aux hommes de Ralf Rangnick de reprendre les devants.

Au bout du temps additionnel, les «Rouges» ont encore soigné leur différence de buts grâce à un penalty transformé par Marko Arnautovic, à la suite d'une main dans la surface. C'est la 48e réalisation en sélection du joueur de l'Etoile Belgrade, meilleur buteur de l'histoire de son pays.

L'Autriche rejoint donc l'Argentine en tête du groupe J avec trois points et affrontera l'Albiceleste lundi (19h00 en Suisse). La Jordanie tentera pour sa part d'engranger ses premiers points face à l'Algérie (mardi 5h00 en Suisse).

(ats/yog)