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Soupçons d'espionnage au Mondial 2026: l'armée intervient

Soupçons d'espionnage au Mondial: l'armée intervient

Avant son match important contre le Mexique, pays hôte de la Coupe du monde, la Corée du Sud a vécu une préparation agitée, avec un drone abattu au-dessus de son camp d'entraînement.
18.06.2026, 07:0018.06.2026, 07:00

Alors que l'équipe nationale sud-coréenne préparait son match de groupe de Coupe du monde contre le Mexique à Zapopan, un drone est apparu au-dessus du terrain d'entraînement, avant qu'un militaire mexicain ne provoque la chute de l'engin. Les opérateurs du drone ont toutefois pu le récupérer avant de prendre la fuite.

Il pourrait s'agir d'une tentative d'espionnage, la Corée du Sud s'apprêtant à défier le Mexique, l'un des pays hôtes de la compétition.

Selon plusieurs médias locaux, le drone a été repéré mardi au début de la séance d'entraînement. A ce moment-là, les joueurs emmenés par la star Heung-Min Son étaient en train de s'échauffer.

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Le militaire mexicain qui a provoqué le crash de l'appareil est affecté au camp de base de l'équipe et est chargé de la lutte contre les drones. La Fédération sud-coréenne de football a informé la Fifa de cet incident.

La Corée du Sud affrontera le pays hôte, le Mexique, vendredi à Guadalajara dans le choc du groupe A. Les Sud-Coréens avaient lancé leur Coupe du monde par une victoire 2-1 contre la Tchéquie. Le Mexique s'était lui imposé 2-0 face à l'Afrique du Sud lors de son match d'ouverture.

(t-online/roc)

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